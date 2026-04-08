Office 2021 Pro a 31,55 € e Windows 11 Pro a 13,55 €: paghi una volta, accesso per sempre

Per le piccole imprese, ogni euro risparmiato sul software è un euro che può essere reinvestito nella crescita: assumere nuovo personale, aggiornare le attrezzature o ampliare i servizi. Se siete stanchi di dover allungare il budget mentre cercate di mantenere i vostri dispositivi dotati di software affidabile, approfittate del grande sconto del 62% durante il Godeal24 PC Software Sale: perfetto per i piccoli team che vogliono aggiornare tutti i dispositivi in una volta sola.
Godeal24 ha abbassato il prezzo di MS Office Professional 2021 Pro per Windows a soli 31,55 € (prezzo ufficiale: 239 €), grazie a uno sconto limitato del 62%. Questo acquisto una tantum vi dà una licenza a vita della suite di produttività più famosa al mondo: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Access, Publisher e Teams. Non dovrete preoccuparvi di pagare costi mensili o annuali aggiuntivi dopo l’acquisto, così potrete gestire il budget con la massima tranquillità. Potete anche ottenere la versione Office 2021 Home & Business per Mac a soli 48,99 € sulla stessa pagina di Godeal24. Questa offerta con il 62% di sconto su una licenza a vita di MS Office sta per scadere.
Grande sconto su MS Office 2021 a vita: solo 31,55 €! (codice coupon “SGO62”)
- MS Office 2021 Pro – 1 PC – 31.55€
- MS Office 2021 Home and Business for Mac – 48.99€
- MS Office 2021 Pro – 2 Keys – 59.90€ (solo 29.95€/Key)
- MS Office 2021 Pro – 3 Keys – 81.95€ (solo 27.32€/Key)
- MS Office 2021 Pro – 5 PCs – 130.25€ (solo 26.05€/PC)
- MS Office 2019 Pro – 1 PC – 25.05€
- MS Office 2019 Home and Business for Mac – 39.99€
- MS Office 2024 Home – 140.89€
- MS Office 2024 Home and Business – 149.99€
- Visio Pro 2024 – 1 PC – 32.99€
- Project Pro 2024 – 1 PC – 35.99€
Se pagate un abbonamento per un modello di IA, potete annullarlo con questo aggiornamento. Windows 11 Pro porta Copilot direttamente sul desktop, trasformandolo nel vostro assistente personale alimentato dall’IA. Ora Godeal24 offre Windows 11 Pro a soli 13,55 € (prezzo regolare: 199 €), un modo sorprendentemente conveniente per dare al computer un aggiornamento moderno. Dopo l’upgrade apprezzerete strumenti come MS Teams, Azure HDInsight, Windows Sandbox e la crittografia dei dispositivi BitLocker!
Speciali Windows originali per un periodo limitato! (codice coupon “SGO50”)
- Win 11 Pro – 1 PC – 13.55€
- Win 11 Enterprise LTSC 2024 – 1 PC – 15.00€
- Win 11 IoT Enterprise LTSC 2024 – 1 PC – 12.99€
- Win 11 Pro – 2 Keys – 25.22€ (solo 12.61€/Key)
- Win 11 Pro – 3 Keys – 36.00€ (solo 12.00€/Key)
- Win 11 Pro – 5 Keys – 53.75€ (solo 175€/Key)
- Win 11 Home – 1 PC – 13.25€
- Win 10 Pro – 1 PC – 8.65€
- Win 10 Enterprise LTSC 2021 – 1 PC – 12.81€
- Win 10 Home – 1 PC – 8.61€
- Win Server 2025 Standard – 1 PC – 31.50€
- Win Server 2025 Datacenter – 1 PC – 32.50€
Un solo pacchetto per tutto ciò che serve! (codice coupon “SGO62”)
- Win 11 Pro + MS Office 2021 Pro – Bundle – 29€
- Win 11 Home + MS Office 2021 Pro – Bundle – 99€
- Win 11 Pro + MS Office 2019 Pro – Bundle –54€
- Win 11 Home + MS Office 2019 Pro – Bundle – 24€
- Win 11 Enterprise LTSC 2024 + Office 2021 Pro Plus – Bundle – 99€
- Win 10 Enterprise LTSC 2021 + Office 2021 Pro Plus – Bundle – 99€
EaseUS mette a disposizione tecnologie di base per il recupero dati a livello di sistema e di formato file, specializzandosi in recupero dati, backup, gestione dei dischi e sicurezza dei dati. Con oltre 20 anni di esperienza nel settore della sicurezza informatica, EaseUS ha autorizzato ufficialmente Godeal24 a offrire licenze software esclusive a prezzi imbattibili — e le scorte sono estremamente limitate!
- EaseUS Data Recovery Wizard – Lifetime – 79.98€
- EaseUS PDF Editor – Lifetime – 39.98€
- EaseUS Video Downloader – Lifetime – 30€
Ampia gamma di strumenti in super sconto!
- Ashampoo PDF Pro 5 – 29.99€
- Ashampoo Backup Pro 27 – 9.99€
- IObit Driver Booster 13 – 17.69€
- Adguard – 3 Devices – Lifetime – 32.74€
- Internet Download Manager – 1 PC / Lifetime –21.99€
- >>> altri strumenti.
Perché scegliere Godeal24
Godeal24 offre consegna rapida via email di chiavi prodotto MS originali e a vita a meno della metà del prezzo del Microsoft Store. È possibile effettuare un pagamento sicuro con carta o PayPal, e viene garantita l’attivazione corretta oppure il rimborso. Godeal24 è uno dei migliori negozi online per chiavi software, e vende tutte le versioni moderne di Windows (da 7 a 11), MS Office, Windows Server, Ashampoo, Adobe, chiavi per antivirus diffusi e software di utilità a prezzi eccellenti. Il negozio digitale ha una valutazione di 4,8/5 su Trustpilot, basata su oltre mille clienti, che confermano l’autenticità delle licenze e la semplicità del processo.
Contatti Godeal24: service@godeal24.com