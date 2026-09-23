Office 2021 verso la fine del supporto: Office 2024 Pro Plus da 19,99 € per PC

Con la Godeal24 Autumn Sale, Office 2024 Pro Plus parte da 19,99 € per PC. In offerta anche Windows 11, bundle Office + Windows e altri software.
Redazione
Pubblicato il 23 set 2026
Office 2021 verso la fine del supporto: Office 2024 Pro Plus da 19,99 € per PC
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Con l’arrivo dell’autunno può essere un buon momento per aggiornare il proprio ambiente di lavoro digitale. Utilizzare software datato può limitare la produttività per l’assenza di funzionalità più recenti; inoltre, le suite legacy — tra cui Office 2021 — si stanno avvicinando o hanno già raggiunto la fine del supporto, con il rischio di non ricevere più patch di sicurezza essenziali. Per chi vuole passare a una piattaforma più recente, Office 2024 Pro rappresenta una delle opzioni disponibili. Gli abbonamenti mensili non sono l’unica formula: la Godeal24 Autumn Sale propone licenze permanenti per diversi software, con sconti fino al 90% rispetto ai prezzi di listino.

Per chi preferisce evitare il canone ricorrente di Microsoft 365, Office 2024 Pro Plus è proposto a 22,99 € con pagamento una tantum. Office 2024 Pro offre un’interfaccia Fluent Design aggiornata, il ripristino automatico della sessione in Word, l’integrazione Cameo della webcam in PowerPoint e 14 nuove funzioni per gli array dinamici in Excel. La licenza dà accesso permanente a Word, Excel, PowerPoint, Outlook e Access, con supporto e aggiornamenti di sicurezza su una piattaforma più recente.

Suite Office a prezzi accessibili

Office 2024 Pro Plus – licenza per 1 PC – 22,99 €

Office 2024 Pro Plus – licenza per 3 PC – 62,97 € (20,99 €/PC)

Office 2024 Pro Plus – licenza per 5 PC – 99,95 € (19,99 €/PC)

Office 2024 Home per PC/Mac – 119,99 €

Office 2021 Pro Plus – licenza per 1 PC – 19,89 €

Office 2021 Home and Business per Mac – 89 €

Office 2021 Home and Business per PC/Mac – 83,99 €

Office 2019 Pro Plus – licenza per 1 PC – 24,75 €

Office 365 Pro Plus – account per 5 dispositivi, 1 anno – 35,99 €

È possibile abbinare il software di produttività a Windows 11 Pro, proposto a 12,25 €. Windows 11 Pro include funzionalità di sicurezza come la crittografia BitLocker e protezioni basate sull’hardware, oltre a strumenti per il multitasking come Snap Layouts e ottimizzazioni per le applicazioni Office più recenti. Secondo il materiale promozionale, l’offerta entra nella sua ultima settimana.

Windows: le offerte disponibili

Windows 11 Professional – licenza – 12,25 €

Windows 11 Professional – 2 licenze – 24,25 € (12,13 €/licenza)

Windows 11 Professional – 3 licenze – 35,25 € (11,75 €/licenza)

Windows 11 Professional – 5 licenze – 53,25 € (10,65 €/licenza)

Windows 11 Home – licenza – 12,15 €

Windows 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 PC – 12,80 €

Windows 11 Enterprise 2024 IoT LTSC – 1 PC – 12,88 €

Windows 10 Professional – licenza – 8,25 €

Windows 10 Home – licenza – 8,15 €

Windows Server 2025 Standard – 30,99 €

Windows Server 2025 Datacenter – 31,99 €

Tutto il necessario: Office + Windows con licenze permanenti (codice coupon “SGO62”)

Windows 11 Pro + Office 2024 Pro Plus – bundle – 32,95 €

Windows 11 Home + Office 2024 Pro Plus – bundle – 32,85 €

Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus – bundle – 29,29 €

Windows 11 Home + Office 2021 Pro Plus – bundle – 29,09 €

Windows 11 Enterprise 2024 LTSC + Office 2024 Pro Plus – bundle – 32,55 €

Windows 10 Enterprise 2021 LTSC + Office 2024 Pro Plus – bundle – 32,25 €

Licenze multiple per gruppi e aziende

Windows 11 Pro – 50 licenze – 400 € (8 €/licenza)

Windows 11 Pro – 100 licenze – 750 € (7,50 €/licenza)

Windows 11 Home – 50 licenze – 389 € (7,59 €/licenza)

Windows 11 Home – 100 licenze – 699 € (6,99 €/licenza)

Altri strumenti in promozione

Ashampoo PDF Pro 5 – 29,99 €

IObit Driver Booster 13 – 17,69 €

Ashampoo Backup Pro 27 – 13,63 €

AdGuard – 3 dispositivi, licenza permanente – 32,74 €

Ashampoo WinOptimizer Pro 29 – 16,99 €

EaseUS Video Downloader – licenza permanente – 30 €

EaseUS Disk Copy Pro – abbonamento di 1 mese – 13,93 €

>>> Scopri altri strumenti

Perché scegliere Godeal24?

Scegliere un rivenditore software affidabile è importante. Godeal24 dichiara di offrire licenze software garantite, consegna digitale immediata e assistenza dedicata, senza costi di spedizione o commissioni nascoste.

I clienti possono inoltre accedere al supporto tecnico gratuito prima e dopo l’acquisto, per semplificare le fasi di acquisto e attivazione. Secondo il materiale promozionale, Godeal24 conta migliaia di recensioni e una valutazione di 4,8 stelle su Trustpilot.

Contatti Godeal24: service@godeal24.com

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