Office 2021 verso la fine del supporto: Office 2024 Pro Plus da 19,99 € per PC

Con l’arrivo dell’autunno può essere un buon momento per aggiornare il proprio ambiente di lavoro digitale. Utilizzare software datato può limitare la produttività per l’assenza di funzionalità più recenti; inoltre, le suite legacy — tra cui Office 2021 — si stanno avvicinando o hanno già raggiunto la fine del supporto, con il rischio di non ricevere più patch di sicurezza essenziali. Per chi vuole passare a una piattaforma più recente, Office 2024 Pro rappresenta una delle opzioni disponibili. Gli abbonamenti mensili non sono l’unica formula: la Godeal24 Autumn Sale propone licenze permanenti per diversi software, con sconti fino al 90% rispetto ai prezzi di listino.

Per chi preferisce evitare il canone ricorrente di Microsoft 365, Office 2024 Pro Plus è proposto a 22,99 € con pagamento una tantum. Office 2024 Pro offre un’interfaccia Fluent Design aggiornata, il ripristino automatico della sessione in Word, l’integrazione Cameo della webcam in PowerPoint e 14 nuove funzioni per gli array dinamici in Excel. La licenza dà accesso permanente a Word, Excel, PowerPoint, Outlook e Access, con supporto e aggiornamenti di sicurezza su una piattaforma più recente.

Suite Office a prezzi accessibili

Office 2024 Pro Plus – licenza per 1 PC – 22,99 €

Office 2024 Pro Plus – licenza per 3 PC – 62,97 € (20,99 €/PC)

Office 2024 Pro Plus – licenza per 5 PC – 99,95 € (19,99 €/PC)

Office 2024 Home per PC/Mac – 119,99 €

Office 2021 Pro Plus – licenza per 1 PC – 19,89 €

Office 2021 Home and Business per Mac – 89 €

Office 2021 Home and Business per PC/Mac – 83,99 €

Office 2019 Pro Plus – licenza per 1 PC – 24,75 €

Office 365 Pro Plus – account per 5 dispositivi, 1 anno – 35,99 €

È possibile abbinare il software di produttività a Windows 11 Pro, proposto a 12,25 €. Windows 11 Pro include funzionalità di sicurezza come la crittografia BitLocker e protezioni basate sull’hardware, oltre a strumenti per il multitasking come Snap Layouts e ottimizzazioni per le applicazioni Office più recenti. Secondo il materiale promozionale, l’offerta entra nella sua ultima settimana.

Windows: le offerte disponibili

Windows 11 Professional – licenza – 12,25 €

Windows 11 Professional – 2 licenze – 24,25 € (12,13 €/licenza)

Windows 11 Professional – 3 licenze – 35,25 € (11,75 €/licenza)

Windows 11 Professional – 5 licenze – 53,25 € (10,65 €/licenza)

Windows 11 Home – licenza – 12,15 €

Windows 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 PC – 12,80 €

Windows 11 Enterprise 2024 IoT LTSC – 1 PC – 12,88 €

Windows 10 Professional – licenza – 8,25 €

Windows 10 Home – licenza – 8,15 €

Windows Server 2025 Standard – 30,99 €

Windows Server 2025 Datacenter – 31,99 €

Tutto il necessario: Office + Windows con licenze permanenti (codice coupon “SGO62”)

Windows 11 Pro + Office 2024 Pro Plus – bundle – 32,95 €

Windows 11 Home + Office 2024 Pro Plus – bundle – 32,85 €

Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus – bundle – 29,29 €

Windows 11 Home + Office 2021 Pro Plus – bundle – 29,09 €

Windows 11 Enterprise 2024 LTSC + Office 2024 Pro Plus – bundle – 32,55 €

Windows 10 Enterprise 2021 LTSC + Office 2024 Pro Plus – bundle – 32,25 €

Licenze multiple per gruppi e aziende

Windows 11 Pro – 50 licenze – 400 € (8 €/licenza)

Windows 11 Pro – 100 licenze – 750 € (7,50 €/licenza)

Windows 11 Home – 50 licenze – 389 € (7,59 €/licenza)

Windows 11 Home – 100 licenze – 699 € (6,99 €/licenza)

Altri strumenti in promozione

Ashampoo PDF Pro 5 – 29,99 €

IObit Driver Booster 13 – 17,69 €

Ashampoo Backup Pro 27 – 13,63 €

AdGuard – 3 dispositivi, licenza permanente – 32,74 €

Ashampoo WinOptimizer Pro 29 – 16,99 €

EaseUS Video Downloader – licenza permanente – 30 €

EaseUS Disk Copy Pro – abbonamento di 1 mese – 13,93 €

>>> Scopri altri strumenti

Perché scegliere Godeal24?

Scegliere un rivenditore software affidabile è importante. Godeal24 dichiara di offrire licenze software garantite, consegna digitale immediata e assistenza dedicata, senza costi di spedizione o commissioni nascoste.

I clienti possono inoltre accedere al supporto tecnico gratuito prima e dopo l’acquisto, per semplificare le fasi di acquisto e attivazione. Secondo il materiale promozionale, Godeal24 conta migliaia di recensioni e una valutazione di 4,8 stelle su Trustpilot.

Contatti Godeal24: service@godeal24.com