Olimpiadi Parigi 2024: Gemini sarà presenza costante durante l'evento

In occasione delle Olimpiadi di Parigi 2024, che prenderanno il via il prossimo 26 luglio, Google e Gemini saranno presenze costanti per tutto l’evento, almeno per quanto concerne la TV americana.

Il colosso di Mountain View è infatti stato nominato sponsor ufficiale dell’IA per il Team USA. Al di là di questo aspetto, attraverso una partnership con NBCUniversal, la compagnia offrirà diverse funzioni basate sull’Intelligenza Artificiale per rendere queste Olimpiadi indimenticabili per i telespettatori americani.

Per esempio, si parla di trasmissioni che includeranno la riproduzione 3D tramite Google Maps di luoghi iconici della capitale francese (come Versailles) o particolarmente importanti nel contesto sportivo, come lo Stade Roland Garros. Il tutto attraverso modelli fotorealistici in grado di offrire un’esperienza inedita agli spettatori. Annunciatori e commentatori televisivi utilizzeranno le panoramiche di Google Search AI per offrire risposte a domande sulle varie discipline.

Le Olimpiadi di Parigi sono una vetrina straordinaria per Google e i suoi servizi

A livello pubblicitario, per Google l’evento delle Olimpiadi rappresenta un ottimo modo per mettersi in mostra. Per promuovere le sue attività, stanno circolando spot in cui vengono coinvolti atleti olimpici e paralimpici con tanto di video social e promozionali.

Il focus è sui diversi servizi forniti dalla compagnia. Oltre a Gemini, la pubblicità mostra Google Lens, Circle to Search, Google Maps e non solo. In generale, il binomio TV e IA sembra poter essere molto utile per promuovere quest’ultima nuova tecnologia che, agli occhi di utenti meno portati per la tecnologia (e non) può essere ancora vista con un pizzico di diffidenza.

Se è vero che le Olimpiadi ormai imminenti sono una vetrina straordinaria per Google, va anche detto che si tratta di un’occasione ghiotta per i cybercriminali. Online, infatti, sono già state segnalate diverse truffe riguardanti la vendita di biglietti falsi per i vari eventi della manifestazione.