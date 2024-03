OneDrive, impossibile caricare i file da URL remoti

Microsoft ha annunciato che OneDrive presto perderà una funzionalità introdotta qualche anno fa. Si tratta di una caratteristica che consente di caricare file sul cloud da URL remoti. Ben descritto in questo documento, lo strumento permette di trasferire file su OneDrive da altri server, senza prima procedere con un download in locale.

L’azienda di Redmond spiega che la funzionalità è stata introdotta come opzione sperimentale per gli utenti che desideravano salvare file dal Web direttamente sul proprio OneDrive, senza prima scaricarli ed è disponibile solamente per gli utenti consumer.

Come facilmente verificabile nel documento citato in precedenza, per richiedere il trasferimento dei dati su OneDrive da un server remoto, è sufficiente predisporre una richiesta HTTP e usare il formato JSON per specificare l’URL con la risorsa da prelevare e il nome da assegnare all’interno del proprio account.

OneDrive perde lo strumento per effettuare il caricamento automatico di file da URL remoti

La funzionalità per l’upload di dati su OneDrive da URL remoti, a fronte di un utilizzo contenuto in termini di numero di utenti, secondo Microsoft comporta costi di manutenzione piuttosto elevati. Inoltre, “non è in linea con la nostra visione di OneDrive come servizio di archiviazione cloud che sincronizza i file su tutti i dispositivi“, si osserva dall’azienda di Satya Nadella.

A partire dal 29 marzo 2024, quindi, gli utenti non saranno più in grado di caricare file su OneDrive da URL remoti. “L’operatività della funzione cesserà senza preavviso in qualsiasi momento dopo il 29 marzo 2024“. Tutti i file precedentemente caricati tramite URL, tuttavia, rimarranno in OneDrive e non saranno interessati da questa modifica.

Microsoft ha presentato a gennaio 2024 un nuovo design dell’interfaccia per il suo servizio OneDrive. La scelta deriva dalla volontà di rendere più usabile la piattaforma. Diversi nuovi filtri consentono di individuare rapidamente i file di proprio interesse.

Il pulsante Aggiungi nuovo consente agli utenti di creare un nuovo documento nel proprio account OneDrive, senza dover avviare un’app esterna.