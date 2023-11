OnePlus 12, la data di presentazione è ora ufficiale

Si stanno susseguendo in maniera vertiginosa tantissimi rumor che riguardano i prossimi top di gamma in programma. Gli utenti non stanno più nella pelle e vogliono sapere quando potranno mettere le mani sui dispositivi che distruggeranno gli attuali flaghship. Uno dei designati per farlo è sicuramente il prossimo OnePlus 12, dispositivo pieno di opportunità, che costerà un po’ ma che allo stesso tempo non deluderà le aspettative.

Si vocifera da diverso tempo del suo arrivo entro il mese di dicembre e a quanto pare sono arrivate delle conferme. Durante le ultime ore infatti sarebbe stata la stessa azienda a presentare una sorta di locandina ufficiale che annuncia l’arrivo del OnePlus 12. In realtà la società in precedenza aveva confermato una data che corrispondeva al 4 dicembre, scelta per la presentazione ufficiale.

Ora tutto sembrerebbe essere cambiato: come annuncia infatti l’azienda, il lancio dello smartphone dovrà avvenire il 5 dicembre all’orario locale cinese delle 14:30.

OnePlus: è arrivata l’ufficialità, lo smartphone sarà presentato il 5 dicembre

Finalmente ci siamo: il prossimo smartphone flagship killer, ovvero il OnePlus 12, arriverà a breve. Mancano pochi giorni alla presentazione ufficiale del nuovo prodotto dell’azienda cinese, che ha dato l’ufficialità per il 5 dicembre.

In realtà durante gli scorsi giorni c’era stato un nuovo annuncio, quello che vedeva l’arrivo dello smartphone designato per il 4 dicembre alle ore 19:00 locali. Tutto sembrerebbe essere cambiato, a questo punto non si sa per quale motivo.

Ciò che resta intatto riguarda le specifiche tecniche del prodotto, che vedrà a capo il nuovo processore Snapdragon 8 Gen 3. Per quanto concerne la fotocamera, ci sarà un nuovo sensore principale e soprattutto un obiettivo periscopico da 64 MP. Lo smartphone inoltre sarà dotato di un display “ProXDR” con risoluzione in 2K e dovrebbe essere il più luminoso di tutti.

Spostandoci sul lato frontale, ecco una fotocamera selfie da 32 MP mentre ad alimentare il tutto ci penserà una batteria da 5400 mAh.