OnePlus 12, l'azienda annuncia una fotocamera periscopica da 64 MP

Recentemente sono stati rilasciati due processori top di gamma, rispettivamente da Qualcomm prima e MediaTek poi. Lo Snapdragon 8 Gen 3 ha preceduto di una manciata di giorni l’arrivo del Dimensity 9300 e ora gli appassionati non vedono l’ora di una nuova sfida sul campo. OnePlus, che dovrebbe scegliere il nuovo 8 Gen 3 di Qualcomm, sembra essere l’azienda designata per dare il via a tutto.

Con il suo nuovo flagship, l’azienda cinese offrirà tutta la sua qualità e avanguardia, puntando forte su alcuni aspetti. Il nuovo OnePlus 12, che dovrebbe arrivare ufficialmente a dicembre, starebbe venendo pian piano fuori con diverse specifiche sul web.

Proprio durante le ultime ore infatti l’azienda avrebbe condiviso alcune specifiche sulla fotocamera principale. Sfruttando la piattaforma orientale Weibo, il colosso cinese ha condiviso le caratteristiche tecniche di display e comparto fotografico.

OnePlus 12, l’azienda mostra alcune specifiche della fotocamera

Secondo quanto riportato dall’azienda, si punterà forte sul nuovo sensore Sony LYT-808, questa volta ottimizzato rispetto a quello visto sul OnePlus Open e sull’OPPO Find N3. L’azienda lo annuncia come il sensore più potente nella sua categoria.

A rendere il tutto ancor più performante ci penserà la partnership con Hasselblad che continuerà anche quest’anno. Le specifiche in merito alla fotocamera principale parlano di uno zoom periscopico e di una risoluzione da 64 MP con un sensore da 1/2 pollice dotato di apertura f/2.6 e di OIS. Proprio lo zoom ottico riuscirà ad arrivare anche al 3x.

Il grande lavoro di OnePlus verte però anche su un algoritmo di immagine già elaborato da OPPO che renderà le immagini chiare e nitide. L’obiettivo principale è quello di fornire un colore naturale.

Tra tutte le informazioni relative alla fotocamera, l’azienda non ha perso tempo ed ha parlato anche del display, altro punto di forza previsto. Il OnePlus 12 sarà dotato di un pannello ProXDR con risoluzione in 2K.