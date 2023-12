OnePlus 12, niente surriscaldamento: c'è la camera di raffreddamento

Gli ultimi annunci in chiave smartphone hanno portato tanto materiale da analizzare soprattutto per chi ama questo mondo. Nonostante il nuovo OnePlus 12 non sia ancora disponibile a livello globale, qualcuno in Cina ha già potuto metterci le mani. Come succede ormai sempre, non c’è voluto molto tempo prima che qualcuno smontasse il telefono per controllarne tutte le parti interne.

Un nuovo teardown avrebbe infatti già mostrato alcune caratteristiche molto importanti di cui il flagship cinese è in possesso. A quanto pare i possessori del nuovo OnePlus 12 non dovranno preoccuparsi per nessun motivo dei problemi di surriscaldamento. In poche parole, una situazione come quella vista con i nuovi iPhone 15 non si presenterà mai.

In un video comparso in questi giorni su YouTube, l’ultimo flagship di OnePlus è stato completamente disassemblato. Una volta rimosso il pannello posteriore, ecco la vera sorpresa che ha riempito di orgoglio gli utenti interessati al suo acquisto.

OnePlus 12, un sistema di raffreddamento con una camera creata a parte

Quello che è possibile vedere una volta smontato lo smartphone è chiaro: ecco innanzitutto il nuovo sensore Lytia 808 da 50 MP di Sony, nonché il sensore periscopico da 64 MP. Oltre a questo saltano all’occhio anche la scheda madre del telefono, il pad di ricarica wireless, l’antenna NFC e altro ancora.

Una volta rimosse queste parti ed arrivati al cuore del device, ecco la sorpresa: il OnePlus 12 ha un’enorme camera di raffreddamento a vapore situata proprio sotto lo schermo del telefono.

Sembra chiaro dunque che OnePlus non avesse alcuna intenzione di commettere lo stesso errore di Apple con l’iPhone 15. A quanto pare dunque le grandi capacità sviluppate da questo dispositivo, non andranno ad intaccare la temperatura. Che sia una sessione di gaming, un lungo video in quattro o altro, non ci saranno problemi di surriscaldamento grazie all’introduzione di questa camera di raffreddamento.