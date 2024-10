OnePlus 13 avrà un punto di forza straordinario, sarà il migliore di sempre

Nonostante i produttori di smartphone abbiano pensato a tante novità importanti negli ultimi anni come fotocamere periscopiche e display pieghevoli per i loro prodotti, c’è ancora il tempo di stupire con aggiornamenti che riguardano componenti spesso meno sotto i riflettori. Un esempio sarà certamente offerto dal prossimo flagship OnePlus 13 il quale dovrebbe essere una delle migliori soluzioni tra i telefoni di ultima generazione in termini di rapporto qualità-prezzo mai create dall’azienda.

OnePlus 12 che parte da circa 800€ include una configurazione a quattro fotocamere con sensori di qualità e zoom periscopico, un display 2K a 120Hz con frequenza di aggiornamento dinamica e una batteria con velocità di ricarica tra le più potenti. Si prevede che OnePlus 13 però avrà una marcia in più: stando a quanto riportato infatti è pronto un grande aggiornamento per la batteria.

OnePlus 13: arriva la grande novità e riguarda la batteria, sarà da 6.000 mAh

Il prossimo top di gamma di OnePlus resterà sottile e leggero ma con una grande novità al suo interno. Stando ai rumor, la nuova batteria in silicio sarà un’unità da 6.000 mAh. A confermarlo è stata una fonte in genere molto attendibile.

OnePlus 12 è dotato di una batteria da 5.400 mAh e di velocità di ricarica SUPERVOOC da 100 W e AIRVOOC da 50 W. Queste caratteristiche riguarderanno con tutta probabilità anche OnePlus 13.

Tuttavia, la batteria da 6.000 mAh sarà la più grande che OnePlus abbia mai inserito in uno dei suoi telefoni. In questo modo, dunque l’azienda infrange un muro, ovvero quello che almeno fino ad ora portava queste batterie solo su smartphone particolari o più bassi di gamma.

Ora però non sarà più così siccome il modello 13 offrirà questa soluzione e anche un prezzo molto interessante considerando quelli degli altri top di gamma. Per quanto concerne il processore, si punterà con tutta probabilità sul nuovo Snapdragon 8 Gen 4 di Qualcomm pronto anch’esso all’arrivo.