OnePlus: ancora stop alle vendite in Germania

Non è passato molto tempo da quando OPPO ha finalmente concluso una battaglia di brevetti durata due anni con Nokia in Germania, con OnePlus che ha accusato il colpo. Per un po’, i telefoni di entrambi i marchi sono stati vietati nel paese teutonico, salvo poi tornare alle vecchie abitudini. A quanto pare però è già tempo di riprendere elmo e scudo: sia OnePlus che OPPO stanno affrontando un altro ban riguardante le vendite in Germania. Questo sarebbe il risultato di una nuova disputa sui brevetti, questa volta con un’altra azienda.

InterDigital, società di ricerca e sviluppo di tecnologia wireless, ha individuato infatti quella che ritiene essere una violazione di brevetto da parte degli smartphone OnePlus. Questi sono stati accusati di utilizzare la sua tecnologia 5G senza autorizzazione. Tutto ciò suona molto familiare in quanto ricorda la disputa con Nokia di un paio d’anni fa.

OnePlus di nuovo fiori dai giochi in Germania, ecco un nuovo ban

Ci risiamo: gli smartphone OnePlus sono di nuovo vietati in Germania. Tuttavia, altri dispositivi del marchio, come auricolari, smartwatch e tablet, sono ancora disponibili per la vendita, almeno per ora.

Il produttore cinese di smartphone ha rilasciato una dichiarazione al media tedesco Allround-PC, affermando che intende continuare le trattative nella speranza di riprendere presto con i suoi smartphone:

“OnePlus attribuisce grande importanza ai diritti di proprietà intellettuale e all’accesso equo ai brevetti essenziali standard, il che è fondamentale per guidare l’innovazione nel settore. Continueremo a negoziare con InterDigital e desideriamo risolvere questa situazione in modo amichevole. Nel frattempo, il nostro impegno in Europa resta invariato e continueremo a fornire prodotti e servizi eccellenti ai nostri utenti.”

Non è ancora chiaro quanto tempo ci vorrà a entrambe le aziende per risolvere la controversia sui brevetti. Come detto, Nokia e OPPO hanno impiegato circa due anni per farlo, durante i quali gli smartphone del marchio effettivamente non sono stati disponibili per la vendita.