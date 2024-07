OnePlus cambia e migliora le batterie degli smartphone medi di gamma

L’altro giorno sul social media cinese Weibo sono comparse le tracce di un prossimo telefono dotato di una batteria con una capacità compresa tra 6200mAh e 6400mAh. Come hanno fatto notare le fonti, non si trattava di uno smartphone in particolare ma i più attenti hanno attribuito tali caratteristiche al prossimo OnePlus 13. Dotare un telefono di una batteria enorme non è una novità per OnePlus che ha inserito infatti un’unità da 5400mAh nel OnePlus 12.

Un nuovo post sempre su Weibo questa volta porta alla luce una nuova rivelazione: secondo quanto riferito, OnePlus, con la supervisione di Oppo ovviamente, starebbe preparando una batteria da 7000 mAh e, sorprendentemente, potrebbe debuttare su un modello di fascia media. Al momento le voci stanno girando in tutto il mondo.

OnePlus pensa ad una super batteria da 7000 mAh per uno smartphone di fascia media

Nel caso in cui tutto ciò si verificasse, non sarebbe questo il primo telefono di fascia media a sfoggiare una batteria da 7000 mAh. Il Samsung Galaxy F62, rilasciato a febbraio 2021, era infatti dotato di una batteria uguale. Ancor prima, nel settembre 2020, sempre Samsung aveva rilasciato il Galaxy M51, dispositivo di fascia media che presentava anch’esso una batteria da 7000 mAh.

Oltre a tutti gli aspetti positivi, ce ne potrebbero essere alcuni negativi. Innanzitutto, il telefono impiegherà più tempo per caricarsi completamente, ma non è tutto. Una batteria più grande potrebbe anche aumentare le probabilità che il telefono si surriscaldi. L’ultimo aspetto riguarda le dimensioni: una batteria così capiente potrebbe comportare uno spessore maggiore e dunque più difficoltà nel tenere in mano il dispositivo.

Almeno per il momento si tratta di indiscrezioni che di certo fanno piacere ai fan del brand OnePlus. Molto probabilmente ci saranno delle notizie aggiuntive durante le prossime settimane che chiariranno la posizione dell’azienda in merito a questa nuova voce che sta circolando.