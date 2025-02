OpenAI conferma 400 milioni di utenti settimanali per ChatGPT

Con l’avvento del famigerato DeepSeek la sua posizione sembrava poter vacillare, ma a quanto pare ChatGPT continua a guardare tutti i chatbot della concorrenza dall’alto in basso. Il modello AI di OpenAI, secondo quanto riportato da Reuters (e confermato dalla stessa startup), ha raggiunto i 400 milioni di utenti settimanali.

ChatGPT ha poco più di due anni e, la sua crescita esponenziale, lo ha reso già uno degli strumenti digitali più utilizzati in tutto il mondo, capace di duellare alla pari persino con motori di ricerca e social network.

D’altro canto, sin dal suo debutto, il chatbot ha fatto registrare numeri impressionati. Dal momento del suo lancio, a novembre 2022, ChatGPT ha segnato un milione di utenti in appena 5 giorni.

ChatGPT e la sua crescita inarrestabile: i motivi del successo

Tra i motivi del successo di questa piattaforma, oltre al fatto che OpenAI è arrivata prima di altri strumenti simili, vi è la costante evoluzione.

Dall’integrazione dei Progetti fino alla funzione Deep Research, il chatbot in questione sembra sempre essere un passo davanti alla folta concorrenza, proponendo strumenti innovativi e capaci di catturare l’attenzione tanto degli esperti quanto dei semplici curiosi. La diffusione anche attraverso app per mobile e la relativa semplicità di utilizzo, sono altri fattori fondamentali per lo straordinario successo di ChatGPT.

Nonostante ciò, va tenuto conto che saper usare al meglio questo chatbot è tutt’altro che semplice. I prompt testuali (e non) rendono al meglio solo se l’utente sa realmente come interagire con l’AI e, molto spesso, questo tipo di comunicazione viene sottovalutata.

A tal proposito, qualche settimana fa abbiamo preparato un articolo specifico in cui forniamo alcuni trucchi e indicazioni per sfruttare al meglio le enormi capacità di ChatGPT.