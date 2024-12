Cosa sono e a cosa servono i nuovi Progetti di ChatGPT?

Nelle scorse ore OpenAI ha proposto agli utenti ChatGPT una nuova funzione chiamata Progetti.

Tale implementazione prevede una sorta di “sistema di cartelle“, attraverso cui gli utenti possono organizzare al meglio le proprie interazioni con il chatbot. La presentazione dei Progetti rientra nel contesto dell’iniziativa projects—12 Days ed è stato accompagnata da un video di OpenAI della durata di circa 18 minuti che illustra in modo pratico come gli stessi funzionano.

Progetti di ChatGPT: più ordine per chi lavora in diversi ambiti con il chatbot

I Progetti di ChatGPT verranno mostrati nella barra laterale. Gli utenti potranno crearne di nuovi, assegnando un nome, impostando il colore dell’icona e aggiungendo file e istruzioni specifiche per personalizzare ogni singolo progetto.

A livello pratico, tale implementazione può risultare molto utile per gli utenti impegnati in più lavori contemporaneamente e che hanno dunque difficoltà a mantenere un certo ordine quando sono alle prese con ChatGPT.

Questa nuova funzione è disponibile già da oggi per gli utenti ChatGPT Plus, Pro e Teams. Secondo quanto rivelato da OpenAI, gli utenti Enterprise ed Edu dovranno attendere l’inizio del nuovo anno mentre, per gli utenti con sottoscrizione gratuita, vi sarà da attendere un lasso di tempo non meglio precisato.

Nel corso dell’iniziativa projects—12 Days, OpenAI ha presentato al pubblico una serie di novità molto interessanti. Tra di esse possiamo citare, per esempio, il lancio ufficiale di Sora, un modello AI di generazione che permette di creare video realistici a partire da semplici descrizioni testuali.

Altra novità molto interessante legata all’evento è legata a Canvas. L’interfaccia per lavorare meglio nel contesto di scrittura e codifica è infatti stata resa disponibile a tutti gli utenti, anche quelli con sottoscrizione gratuita.