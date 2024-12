Cos'è e come funziona ChatGPT Canvas

Nell’ambito della sua iniziativa “12 giorni di OpenAI“, che da qui a Natale metterà nelle mani degli utenti una lunga lista di novità strettamente legate ai modelli generativi e all’intelligenza artificiale, la società guidata da Sam Altman ha presentato ChatGPT Canvas. Si tratta di un meccanismo che ridefinisce il modo di lavorare con ChatGPT per progetti di scrittura e programmazione. Il nuovo strumento apre un riquadro separato che consente una collaborazione più profonda, non limitata alla conversazione, ma basata sulla creazione e il perfezionamento delle idee.

ChatGPT diventa un assistente migliore con Canvas: ecco perché

ChatGPT è comunemente utilizzato per scrivere e sviluppare codice usando l’AI, ma l’interfaccia conversazionale può risultare limitante per i progetti più complessi che richiedono revisioni e modifiche iterative. Come abbiamo spesso evidenziato, infatti, spesso si arriva a un risultato soddisfacente soltanto dopo una serie di perfezionamenti, che richiedono più passaggi in sequenza.

Canvas si propone come una soluzione efficace al problema, offrendo:

Controllo completo del progetto : Gli utenti possono evidenziare sezioni specifiche per richiedere modifiche mirate o suggerimenti inline.

: Gli utenti possono evidenziare sezioni specifiche per richiedere modifiche mirate o suggerimenti inline. Shortcut intuitivi : Opzioni rapide per regolare la lunghezza, il livello di leggibilità, aggiungere commenti o log.

: Opzioni rapide per regolare la lunghezza, il livello di leggibilità, aggiungere commenti o log. Versionamento: Una funzione di backtracking consente di ripristinare versioni precedenti del progetto.

Di norma, è il chatbot di OpenAI a decidere autonomamente quando attivare Canvas, rilevando di volta in volta gli scenari nei quali risulta maggiormente utile. L’utente, tuttavia, può ottenere lo stesso risultato creando un prompt contenente la formula “Componi riquadro” (è selezionabile dall’apposito pulsante).

Funzionalità di scrittura

Canvas arricchisce l’esperienza di scrittura con funzionalità avanzate come i suggerimenti inline per migliorare il testo, la regolazione della lunghezza (permette di accorciare od estendere i contenuti) e del livello di leggibilità. A seconda delle competenze del lettore, si possono creare testi adatti alla scuola primaria fino ad arrivare al livello accademico avanzato.

Grazie al nuovo Canvas, ChatGPT è in grado di svolgere un’operazione di polishing finale migliorando grammatica, chiarezza e coerenza. Si possono inoltre aggiungere emoji per enfatizzare o colorare il contenuto.

Funzionalità di programmazione

A beneficio degli sviluppatori software, Canvas semplifica il processo iterativo che guida l’utente fino al raggiungimento del traguardo prefissato.

Anche in questo caso, Canvas aiuta con i suggerimenti in linea per migliorare il codice, può aggiungere istruzioni per il debug e commenti che rendono più comprensibile ciascuna routine.

ChatGPT diventa inoltre molto più abile nel rilevare e risolvere automaticamente gli errori. Infine, gli ingegneri di OpenAI hanno significativamente migliorato la possibilità di convertire il codice in diversi linguaggi di programmazione come Python, JavaScript, C++ e così via.

GPT-4o: il motore dietro Canvas

Canvas si basa sul sottostante modello GPT-4o ed è sviluppato per collaborare con gli utenti in modo creativo.

Nel caso della programmazione, utilizzando prompt “ad hoc” si può descrivere ciò che si desidera ottenere (o proporre il codice da modificare), quindi usare gli strumenti in basso a destra per controllare il codice, aggiungere log, commenti, svolgere attività di debug ed effettuare la traduzione in altri linguaggi.

A valle di un’operazione di copia e incolla, ChatGPT mostra l’opzione per aprire la risorsa con Canvas e intervenirvi in modo diretto. L’opzione Mostra modifiche consente di verificare cosa viene modificato nel testo e nel codice.

Infine, Canvas è compatibile con i GPT personalizzati. È quindi possibile usare la funzione con il normale ChatGPT oppure avvalendosi delle personalizzazioni sviluppate da terze parti.

ChatGPT Canvas è per tutti

Ad oggi, ChatGPT mancava di una funzionalità simile ai Claude Artifacts di Anthropic: eccovi serviti!

La buona notizia, inoltre, è che Canvas è disponibile per tutti gli utenti, in tutte le lingue. Non solo i possessori di account a pagamento ma anche chi utilizza ChatGPT Free può avvalersi della novità appena introdotta da OpenAI.

Canvas, infine, è utilizzabile sia nella versione Web di ChatGPT sia dall’app ChatGPT Desktop installabile in Windows 10 e Windows 11.