OpenAI inizia a utilizzare i dati Reddit per alimentare IA

Lo scorso mese di febbraio era stato siglato un accordo tra OpenAI e Reddit per utilizzare i dati del social network al fine di alimentare dei modelli di Intelligenza Artificiale.

Nelle scorse ora la collaborazione è stata formalizzata, con la nota startup che potrà attingere ai contenuti della piattaforma ottenendo dati strutturati in tempo reale. Di fatto, post e risposte di Reddit saranno, in modo pressoché automatico, “assimilati” da ChatGPT. La partnership, a quanto pare, è destinata ad andare ancora oltre.

A quanto pare OpenAI diventerà ufficialmente un partner pubblicitario di Reddit. A confermare ciò è stata la compagnia specializzata nell’IA che, attraverso un suo portavoce, ha fatto sapere come questa sinergia migliorerà tanto l’esperienza utente su Reddit quando l’efficacia di ChatGPT.

La collaborazione tra questi due brand tecnologici non deve sorprendere. Lo stesso amministratore delegato di OpenAI, ovvero Sam Altman, è il terzo maggiore azionista di Reddit, visto che detiene l’8,7% della società.

Reddit offre un database enorme per alimentare modelli IA

Anche il mercato, a quanto pare, ha apprezzato questa sinergia. Dal momento dell’annuncio dell’accordo, infatti, le azioni di Reddit hanno guadagnato circa l’11%.

Per OpenAI, si tratta di una soluzione che va a risolvere il problema legato all’alimentazione dei modelli IA. Reddit, infatti, conta attualmente oltre un miliardo di post e più di 16 miliardi di commenti: di fatto, quanto basta per creare una solida base di conoscenze per qualunque modello IA.

D’altro canto, da parte degli utenti, vi è un certo scetticismo. Di fatto, gli stessi vengono “utilizzati” per poter alimentare le IA di OpenAI e, per molti, ciò può risultare problematico a livello di privacy ed etica.

Va anche detto che l’accordo tra le due parti offre una certa limpidezza. Tecniche e fonti dei dati ottenuti per creare modelli IA, infatti, al momento non erano ben chiari vista una sostanziale mancanza di regole specifiche.