OpenAI sta lavorando per ampliare la propria influenza nel panorama digitale con una nuova iniziativa, introducendo un sistema di autenticazione denominato Sign in with ChatGPT.

Questo strumento promette di cambiare in modo radicale il login a servizi e applicazioni di terze parti, ponendosi come un’alternativa diretta ai sistemi di autenticazione offerti da colossi come Apple, Google e Microsoft.

Secondo quanto dichiarato da un portavoce di OpenAI, questa nuova funzionalità rappresenta un passo significativo verso la creazione di un ecosistema integrato basato su ChatGPT. Il sistema, attualmente in fase di test, consentirà agli utenti di accedere a piattaforme esterne utilizzando le credenziali già usate per accedere al chatbot. Questa strategia mira a sfruttare l’enorme base di oltre 600 milioni di utenti mensili che già utilizzano il chatbot di intelligenza artificiale, trasformandolo in un punto di riferimento non solo per l’IA, ma anche per l’identità digitale.

Login con ChatGPT su app di terze parti: l’idea è nata nel 2023

Il progetto si configura come un’espansione strategica verso settori commerciali come l’e-commerce, i social media e i dispositivi personali. Per supportare gli sviluppatori, OpenAI ha reso disponibile Codex CLI, uno strumento open source che facilita l’integrazione del sistema di autenticazione tramite il terminale.

Per incentivare ulteriormente l’adozione, la compagnia offre crediti gratuiti per l’uso delle sue API OpenAI. Gli abbonati a ChatGPT Plus possono usufruire di un credito di 5 dollari, mentre gli utenti Pro ricevono fino a 50 dollari. Questo modello di incentivazione mira a coinvolgere un ampio spettro di realtà, dalle startup con pochi utenti fino alle grandi piattaforme con milioni di iscritti. La flessibilità di questa iniziativa evidenzia la volontà di OpenAI di costruire un ponte tra il proprio ecosistema e il mercato consumer globale.

Sebbene l’idea fosse stata anticipata dal CEO Sam Altman già nel 2023, è solo nel 2025 che il progetto ha iniziato a prendere forma concreta. Tuttavia, i dettagli sul lancio pubblico e sul numero di partner già coinvolti rimangono ancora incerti.