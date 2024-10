OpenAI lavora per lanciare il suo primo chip AI: ecco quando sarà pronto

OpenAI è divenuta da tempo la compagnia simbolo dell’Intelligenza Artificiale, soprattutto grazie allo straordinario successo legato al suo chatbot ChatGPT.

Nonostante ciò, il suo operato nel contesto AI si è sempre limitato al software, lasciando spazio ad altri colossi tecnologici per quanto riguarda la realizzazione di chip. Tutto ciò sembra però destinato a cambiare in un prossimo futuro.

Secondo quanto riportato dalla prestigiosa agenzia Reuters, OpenAI sta collaborando con TSMC e Broadcom per realizzare un proprio chip AI. Se in principio i piani dell’azienda erano di stabilire una rete di fabbriche per la produzione hardware, ora le politiche interne sembrano cambiate e direzionate verso un lavoro di design.

OpenAI passa da AMD a quelli NVIDIA, in attesa dei suoi chip AI

Stando a quanto emerso, la partnership con Brodacom sarebbe in atto già da diversi mesi e, il lancio del primo chip AI di OpenAI potrebbe non essere poi così lontano nel tempo. A tal proposito, Reuters fa riferimento a un ipotetico 2026.

In attesa del proprio hardware, OpenAI ha intenzione di utilizzare i chip AMD attraverso la piattaforma cloud Azure di Microsoft per la formazione dei modelli. Ciò rappresenta comunque una novità, visto che in precedenza la compagnia utilizzava in questo contesto chip NVIDIA. Il motivo del cambio è legato a carenze produttive e costi elevati che, a quanto pare, hanno spinto l’azienda a passare alla concorrenza.

Per OpenAI, d’altro canto, è un periodo di grandi cambiamenti. Lo scorso settembre la CTO Mira Murati e altri dirigenti hanno lasciato la compagnia, con una conseguente rivoluzione sia per quanto concerne l’organigramma societario, sia per quanto riguarda i piani futuri di OpenAI.