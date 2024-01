OpenAI: lo store di ChatGPT sarà disponibile la prossima settimana

Dopo una lunga attesa, condita da qualche ritardo, lo store di ChatGPT è quasi pronta per essere aperta al pubblico.

Stiamo parlando di GPT Store, una piattaforma innovativa che permetterà agli utenti di ChatGPT di vendere e condividere prompt e strumenti legati al celebre chatbot. Come comunicato ufficialmente da OpenAI, il lancio del servizio avverrà nel corso della prossima settimana.

GPT Store, visto il numero di utenti potenzialmente interessati e le enormi capacità di ChatGPT, sarà molto utile per rendere l’IA generativa ancora più alla portata di tutti, rendendo la community ancora più unita e collaborativa.

Dopo i ritardi, lo store di ChatGPT è pronto al debutto

OpenAI ha annunciato l’intenzione di pubblicare uno store per ChatGPT durante lo scorso mese di novembre.

Questa dovrebbe permettere di creare e gestire al meglio gli agent AI, capaci di sfruttare GPT-4 per creare versioni personalizzate di chatbot. Questa possibilità è esclusiva degli abbonati ChatGPT Plus e può consentire, a chi ne ha le effettive capacità, di monetizzare le proprie creazioni attraverso lo store.

Come accennato in principio, l’annuncio di GPT Store è avvenuto in novembre e, secondo OpenAI, avrebbe dovuto essere imminente. A quanto pare, l’azienda ha però dovuto fare i conti con un mese molto impegnativo (basti pensare al licenziamento e alla riassunzione di Sam Altman), con un primo slittamento a dicembre e infine il lancio di gennaio.

L’apertura del proprio store dimostra, ancora una volta, come OpenAI voglia dimostrarsi leader nel settore dell’IA, mostrando la strada ai tanti e agguerriti competitor presenti sulla scena. Tra di essi, a catturare l’attenzione negli ultimi mesi è stato di certo Google, visto il lancio di Gemini e l’ormai imminente introduzione di Google Bard Advance.