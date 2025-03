OpenAI, nuovo modello per la scrittura creativa: ecco come funziona

Come se non ce ne fossero già abbastanza in casa OpenAI, l’azienda ha deciso di crearne un altro: ecco un modello appositamente progettato per la scrittura creativa. A sollevare il dibattito ci ha pensato il CEO Sam Altman, il quale ha condiviso sui social network un racconto interamente scritto dall’intelligenza artificiale dopo il quale ha riferito di essere rimasto molto colpito. Il risultato è stato dunque entusiasmante secondo il patron di OpenAI, aspetto che potrebbe influenzare non poco gli utenti.

Ecco quanto può essere creativa un AI

Altman ha dichiarato che, per la prima volta, un testo scritto da una macchina lo ha realmente impressionato. Chiaramente ora l’interrogativo è se l’intelligenza artificiale sia in grado o meno di poter soppiantare la creatività della mente umana.

Ovviamente scrivere in maniera creativa non significa solo unire frasi e creare un discorso che sia convincente, ma far prevalere le emozioni e le esperienze o magari la sensibilità umana. Un’AI può dunque essere creativa, ma solo imitando tutti questi aspetti tipici di una persona in carne ed ossa.

Le implicazioni di questa tecnologia pensata e lanciata da OpenAI

L’avanzamento dell’AI nella scrittura potrebbe avere conseguenze importanti:

Creazione di contenuti generici : testi pubblicitari, post di blog e riassunti potrebbero essere generati con maggiore velocità;

: testi pubblicitari, post di blog e riassunti potrebbero essere generati con maggiore velocità; Rischi per i lavoratori del settore : molte aziende potrebbero ridurre i costi di produzione dei contenuti, affidandosi all’AI per compiti ripetitivi;

: molte aziende potrebbero ridurre i costi di produzione dei contenuti, affidandosi all’AI per compiti ripetitivi; Limiti nella narrativa e nella poesia: la scrittura artistica è più di una semplice combinazione di frasi. È empatia, esperienza e intuizione, qualità difficili da riprodurre artificialmente.

Nulla toglie dunque che questo modello possa tornare molto utile agli utenti, ma di certo per riuscire a connettersi con il lettore, l’intelligenza artificiale dovrà compiere ancora diversi passi. È questo il motivo per cui la scrittura umana, secondo gli esperti, resta ancora impareggiabile.