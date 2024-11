OpenAI potrebbe occuparsi dell'AI sui futuri smartphone Samsung Galaxy

L’Intelligenza Artificiale migliori smartphone della linea Galaxy sono alimentati da LLM di Samsung e Google Gemini ma, ben presto, ciò potrebbe cambiare. OpenAI potrebbe in futuro occuparsi della gestione di Galaxy AI sulle future generazioni di telefono del colosso coreano.

Secondo quanto riportato da The Information, la compagnia di Sam Altman vorrebbe proporre un accordo simile a quello che lega OpenAI con Apple. In questo contesto, ChatGPT viene proposto come motore AI alternativa ad Apple Intelligence su iPhone compatibili con iOS 18. Nonostante le ottime premesse, non è però detto che Samsung si convinca della bontà di tale operazione.

Stiamo infatti parlando del più grande produttore di smartphone Android al mondo e, in tal senso, i legami con Google sono molto stretti. Le due aziende collaborano in modo assiduo rendendo difficile, almeno al momento, immaginare l’intromissione di un “terzo in comodo”.

OpenAI, Samsung e Google: alleati o concorrenti?

D’altro canto, un accordo tra OpenAI e Samsung sarebbe un vero e proprio terremoto per il settore.

Dopo il lancio di SearchGPT e di un browser con ChatGPT integrato in diretta concorrenza con Chrome, di fatto la compagnia si è divenuta un concorrente diretto del colosso di Mountain View. Va poi considerato che Samsung sta anche lavorando su un proprio assistente vocale basato sull’AI. Non solo: a tal proposito l’azienda asiatica ha già lanciato Bixby, assistente AI lanciato sul mercato cinese nelle scorse settimane, con un rilascio internazionale che dovrebbe avvenire entro la fine dell’anno.

In poche parole stiamo parlando di una situazione molto confusa, dove non è ancora ben chiaro dove vi sia la reale opportunità di collaborazioni o dove stia semplicemente per nascere un’accesa rivalità.

Al di là del discorso legato all’AI, Samsung ha il suo da pensare per quanto riguarda la produzione di smartphone. Qualche giorno fa è trapelata la notizia dell’ormai quasi scontato lancio sul mercato del Samsung Galaxy S25 Slim, dispositivo dotato di una fotocamera da 200 MP.