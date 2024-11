Samsung Galaxy S25 Slim arriverà: il design sarà super e la fotocamera da 200 MP

Ormai è impossibile nascondere i piani di Samsung che nel 2025 ufficializzerà i suoi nuovi smartphone appartenenti alla gamma Galaxy S25. Oltre ai soliti tre dispositivi però dovrebbe avvenire anche il lancio del Galaxy S25 Slim, uno smartphone che mira a un design sottile e leggero senza rinunciare a prestazioni di alto livello. Questo nuovo modello della linea S25 si distingue per un profilo più snello, andando incontro a chi cerca un dispositivo compatto, ma potente. È un ritorno all’approccio “thin and light” che Samsung aveva esplorato anni fa con il Galaxy Alpha, ma questa volta con una marcia in più.

Una fotocamera avanzata in un design compatto

Il Galaxy S25 Slim arriverà con una fotocamera principale da 200 megapixel, un’aggiunta di tutto rispetto per uno smartphone così sottile. La notizia, anticipata dal famoso tipster Ice Universe su Weibo, conferma che Samsung utilizzerà lo stesso sensore Ultra già presente sui modelli di punta, assicurando scatti di alta qualità anche in una versione più compatta del dispositivo.

Specifiche e dettagli ancora da svelare

Registrato come SM-S937, il Galaxy S25 Slim è già comparso nei database regolatori come quello IMEI, segnale che il dispositivo è in fase avanzata di sviluppo. Almeno per il momento non ci sono ancora dettagli precisi riguardo alle dimensioni del prodotto. Gli esperti si aspettano un design più sottile rispetto ai soliti tre prodotti della gamma Galaxy, proprio per offrire al pubblico un’alternativa di fascia alta magari più pratica da tenere in mano.

Lanciando questo nuovo Galaxy S25 Slim, Samsung cercherà in ogni modo di accontentare quella parte di pubblico tra i suoi utenti che non vuole compromessi tra qualità e praticità. Questo smartphone infatti potrebbe simboleggiare un ritorno all’eleganza e alla leggerezza di un dispositivo della gamma Galaxy. Tutto chiaramente senza rinunciare alla potenza dei soliti prodotti di punta.