OpenAI rivoluziona ChatGPT: arrivano strumenti per il coding e altre novità

ChatGPT si prepara a una trasformazione che potrebbe ridefinire il ruolo stesso degli assistenti AI.

Secondo indiscrezioni pubblicate dal Financial Times e riprese da Reuters, OpenAI starebbe ultimando il più importante aggiornamento della piattaforma dalla sua introduzione nel 2022.

L’obiettivo non sarebbe semplicemente aggiungere nuove funzionalità, ma convertire ChatGPT in una vera e propria super app capace di integrare agenti AI, strumenti di programmazione e servizi di terze parti oggi distribuiti tra prodotti separati. La mossa arriva mentre il mercato dell’AI diventa sempre più competitivo e la piattaforma ha già superato i 900 milioni di utenti attivi settimanali.

ChatGPT evolve e abbandona il principio di chatbot conversazionale

OpenAI sta dimostrando di voler rendere il chatbot a qualcosa di molto diverso rispetto a un domanda e risposta tra utente e AI, ma delegando attività pratiche a sistemi autonomi.

All’interno dell’azienda alcuni dirigenti avrebbero sintetizzato questa evoluzione con una frase significativa: “la chat è finita“. L’espressione non indica la scomparsa della conversazione naturale, ma il passaggio verso un modello in cui il dialogo rappresenta soltanto uno degli strumenti disponibili all’interno di una piattaforma molto più ampia.

Uno dei principali beneficiari della riorganizzazione dovrebbe essere Codex, il sistema di programmazione assistita di OpenAI, che riceverà maggiore visibilità e integrazione nativa nell’esperienza ChatGPT. Nel nuovo modello un utente potrebbe passare da una richiesta testuale alla generazione di software, alla modifica di repository e all’esecuzione di workflow complessi senza cambiare ambiente di lavoro.

La componente più importante riguarda però gli agenti AI: a differenza dei chatbot tradizionali, questi sistemi possono eseguire sequenze di operazioni autonome utilizzando strumenti software, browser, servizi cloud e applicazioni esterne.

Secondo Thibault Sottiaux, responsabile dei prodotti principali di OpenAI, la visione dell’azienda consiste nella creazione di un agente personale in grado di assistere l’utente in ogni aspetto della vita professionale e privata, capace di organizzare appuntamenti, analizzare documenti, prenotare servizi e coordinare attività lavorative attraverso autorizzazioni controllate dall’utente.

Sul fronte delle integrazioni esterne, OpenAI starebbe preparando connessioni con partner come Canva e Booking.com direttamente dall’interfaccia di ChatGPT, avvicinandosi alla logica delle grandi super app asiatiche in cui una singola piattaforma gestisce servizi molto diversi tra loro.

Pressione competitiva e tempistiche di lancio

Dietro la riorganizzazione emerge anche una forte pressione competitiva.

OpenAI starebbe concentrando risorse sul segmento aziendale per contrastare la crescita di Anthropic, che negli ultimi mesi ha ottenuto risultati importanti nel mercato enterprise grazie ai propri strumenti per sviluppatori. La competizione non si limita più alla qualità dei modelli linguistici: le aziende valutano sempre più piattaforme complete che includano automazione, sicurezza e gestione dei flussi di lavoro.

Secondo documenti interni emersi nei report giornalistici, la frammentazione dei prodotti avrebbe rallentato lo sviluppo e complicato il mantenimento degli standard qualitativi, rendendo urgente unificare ChatGPT, Codex e il browser AI Atlas sotto un’unica interfaccia.

Le fonti concordano sul fatto che il rilascio potrebbe avvenire entro poche settimane, attraverso aggiornamenti delle versioni web e mobile esistenti. Se le indiscrezioni si riveleranno corrette, OpenAI non presenterà un semplice restyling, ma un tentativo concreto di trasformare ChatGPT da strumento conversazionale a infrastruttura centrale per produttività e automazione.