OpenAI si prepara alla produzione robot umanoidi

Se OpenAI ha conquistato fama mondiale per i suoi modelli di Intelligenza Artificiale avanzati, ora pensa di ampliare il suo raggio d’azione nel settore della robotica, tanto da considerare la possibilità di sviluppare i propri robot umanoidi.

Questo è quanto emerge da un articolo di The Information, che riporta come questa eventualità è stata discussa tra i vertici della compagnia. Secondo quanto trapelato, OpenAI starebbe considerando di riattivare il team di software per la robotica, sciolto nel 2021, per tornare a operare nel settore con una certa decisione. Il mercato in questione vede già nomi importanti nell’ambito della tecnologia mondiale come Tesla e Xiaomi.

Come già accennato, la robotica non è un territorio sconosciuto per OpenAI. Già nel 2019, l’allora giovane startup aveva realizzato un progetto riguardante una mano robotica che, forte di un complesso algoritmo, si era rivelata in grado di risolvere un cubo di Rubik.

Robot umanoidi OpenAI? Gli indizi e le eventuali criticità di un settore ultra competitivo

Vi sono diversi segnali che dimostrano come quanto diffuso da The Information non è una semplice voce di corridoio. Per esempio, non troppo tempo fa OpenAI ha collaborato con Microsoft e NVIDIA per investire un totale di 675 milioni di dollari nella startup Figure, che si occupa proprio dello sviluppo di robot umanoidi.

In tempi ancora più recenti, la compagnia ha inoltre investito 23,5 milioni di dollari nella società norvegese 1X, specializzata in questo settore. Tutte ottime premesse, ma che non rendono di certo l’operato di OpenAI semplice.

I già citati competitor hanno infatti un grande vantaggio, con anni di attività ininterrotta alle spalle. In questo contesto così complesso, eventuali acquisizioni di startup potrebbe rappresentare la chiave di svolta per la compagnia. Allo stesso tempo, come lasciato intendere dall’articolo, il progetto riguardante la produzione di robot umanoidi è ancora solo su carta e l’azienda è ancora ben lontana dal proporre sul mercato una sua creazione.