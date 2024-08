Tesla assume personale per addestrare robot con il motion capture

Buone notizie per chi è alla ricerca di un posto di lavoro. Tesla sta assumendo personale con lo scopo di addestrare Optimus, il suo robot umanoide. Il compito svolto dal personale prevede l’utilizzo di tute per il motion capture, dovendo assumere determinate posizioni e compiere azioni specifiche.

Nell’annuncio di lavoro Tesla afferma di cercare persone nelle vesti di “Data Collection Operator” con una paga che può raggiungere i 48 dollari all’ora. Nonostante ciò, non si tratta di mansioni particolarmente semplici: la compagnia richiede al personale di camminare per oltre sette ore al giorno, indossando un visore VR e indossando strumentazione per un peso complessivo che raggiunge i 13 chili.

Tra i requisiti figura una certa altezza. I candidati, infatti, dovranno essere alti tra i 5,7 e i 5,11 piedi (dunque tra 1,55 e 1,77 metri), dunque misure vicine a quelle di Optimus.

Tesla, robot umanoidi e motion capture: il lavoro da fare è ancora molto

Nonostante la tecnica del motion capture sia ormai consuetudine quando si parla di addestramento dei robot umanoidi, Tesla ha deciso di ampliare l’operazione come mai fatto prima. Di fatto, si parla di circa 50 lavoratori ingaggiati per tale mansione.

D’altro canto, il lavoro da fare è davvero molto. Come affermato al sito Business Insider da Animesh Garg, ricercatore senior presso Nvidia Research, Optimus potrebbe richiedere milioni di ore di dati prima di essere completamente pronto per il lancio. Il tutto con spese enormi e senza la certezza di un esito positivo del lavoro svolto.

La tecnologia dei robot umanoidi abbinata all’IA, sebbene suggestiva, risulta ancora molto difficile da applicare. Se Elon Musk, CEO di Tesla, ha promesso robot umanoidi realmente utili nel 2025, i tempi da aspettare sembrano teoricamente ancora molto lunghi. Anche la già citata Nvidia sembra voler investire in questo ambito, a dimostrazione di come queste idee dal sapore ancora fantascientifico potrebbero presto diventare realtà.