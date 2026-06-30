OpenClaw: arrivano le app per Android e iOS

OpenClaw, il progetto open source che permette di eseguire un assistente AI su infrastrutture controllate direttamente dall’utente, ha rilasciato le prime applicazioni ufficiali per Android e iOS.

L’obiettivo dichiarato dagli sviluppatori è ridurre la dipendenza dai chatbot ospitati su server di terze parti, offrendo a chi già utilizza la piattaforma su PC o server domestici un punto di accesso mobile sempre disponibile. Le prime prove sul campo, raccolte dalla community negli ultimi giorni, raccontano però un quadro più articolato: entusiasmo per la novità, ma anche segnalazioni concrete su bug e limiti ancora da risolvere prima che il prodotto possa dirsi davvero maturo.

Come funziona il collegamento con il gateway

L’app non sostituisce l’installazione principale di OpenClaw, ma si comporta come un’estensione del sistema tramite l’OpenClaw Gateway, configurato in precedenza dall’utente su un proprio server o dispositivo locale.

Il collegamento tra smartphone e gateway avviene tramite QR code oppure con un codice di associazione dedicato, dopodiché diventa possibile avviare conversazioni, attivare la modalità vocale push-to-talk, approvare operazioni richieste dal sistema e ricevere notifiche relative ai workflow attivi. L’app può inoltre accedere a fotocamera, localizzazione e funzioni di acquisizione schermo, ma solo previo consenso esplicito attraverso il sistema di permessi del telefono, un dettaglio che testimonia un’attenzione concreta alla gestione dei dati personali.

A differenziare OpenClaw dai servizi AI completamente cloud è proprio l’impostazione local-first: il gateway conserva configurazioni, chiavi di cifratura e autorizzazioni, mentre il dispositivo mobile funge da semplice client remoto.

Questa architettura riduce la dipendenza da infrastrutture centralizzate e consente integrazioni con automazioni personalizzate, ma sposta sull’utente la responsabilità di configurare correttamente il gateway, limitare i permessi e proteggere l’accesso remoto con sistemi di autenticazione adeguati, dato che il software può interagire con informazioni sensibili. Si tratta di un compromesso tipico dei progetti orientati alla privacy, dove maggiore controllo significa anche maggiore cura richiesta in fase di setup.

Le reazioni della community e i margini di miglioramento

Le prime testimonianze pubblicate dagli utenti dopo il rilascio sono però piuttosto severe: vengono segnalati un’interfaccia ancora poco rifinita, difficoltà nella procedura di pairing con il gateway e, in alcuni casi, malfunzionamenti che impediscono l’uso delle funzioni principali.

Altri commenti riconoscono comunque il potenziale del progetto, descrivendo sia la versione Android sia quella iOS come prodotti ancora acerbi ma promettenti. Si tratta di criticità non insolite per le prime release di software open source che devono gestire comunicazioni sicure con infrastrutture auto-ospitate, e che spesso vengono risolte nelle settimane successive al lancio attraverso aggiornamenti mirati.

Il debutto delle app mobile resta comunque un passaggio rilevante per l’evoluzione di OpenClaw, perché avvicina l’assistente AI personale a un uso quotidiano e fuori dalla postazione principale. Se gli sviluppatori riusciranno a intervenire rapidamente su stabilità, processo di configurazione e affidabilità delle connessioni, il progetto potrà consolidarsi tra le soluzioni open source più credibili per chi cerca privacy e controllo pieno dei propri dati.