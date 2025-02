Opera lancia un browser focalizzato su mindfulness e benessere mentale

Nelle scorse ore è stato lanciato un nuovo e interessante browser, chiamato Opera Air.

Questo, come è facile intuire derivato dal più noto Opera, sembra volersi concentrare su aspetti come benessere mentale e mindfulness, fornendo all’utente una serie di strumenti come promemoria per le pause, esercizi di respirazione, sottofondi sonori e altre soluzioni per migliorare la concentrazione.

Secondo la compagnia che ha lanciato il browser, questo è ideato per chi lavora online e dunque necessita di gestire l’eventuale stress, pur lavorando per lunghi periodi al PC.

Per raggiungere questo ambizioso obiettivo, Opera Air è stato dotato di un tool per i promemoria, collocato nella barra laterale mobile del browser. Da qui è possibile gestire suoni ambientali, promemoria oltre ad accedere in modo diretto all’AI Aria, così come a piattaforme esterne come Messenger e Whatsapp.

Opera Air promette benessere mentale per gli utenti attraverso timer, sottofondo audio e altre soluzioni

Un’altra funzione utile nel contesto del benessere mentale è chiamata “Take a break” (ovvero Prendere una pausa). Questa agisce come una sorta di indicatore della batteria, proponendo tre diverse barre.

Mano a mano che Opera Air viene utilizzato per un periodo prolungato, queste si esauriscono, segnalando la necessità di interrompere il lavoro per fare una pausa. Ovviamente queste barre sono opzionali e possono essere disattivate dall’utente.

Per le pause, chi ha realizzato il browser ha pensato non solo alla respirazione, ma anche a esercizi specifici come allungamenti per il collo e vere e proprie sessioni di meditazione. Allo stato attuale, Open Air offre gli esercizi guidati in inglese. Nonostante ciò, presto gli stessi saranno disponibili anche in altre lingue.

Altro aspetto interessante è la funzione Boosts, che propone una combinazione di musica, suoni ambientali e battiti binaurali: tutte soluzioni utili per il benessere mentale (e non solo) dell’utente.