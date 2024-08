Opera si rifà il look su iOS: ecco come cambia il browser

Il browser Opera One, dopo una fase beta durata settimane, è finalmente pronto a debuttare su iOS con la sua versione stabile. Ad accompagnare il suo lancio vi è un design appositamente ideato per il sistema operativo di Apple.

Nello specifico, il browser può godere di una barra di ricerca posizionata in basso, utile per una navigazione più facile. A questa soluzione si aggiungono poi i suggerimenti di ricerca rapidi ottenibili durante le interazioni con Aria, l’assistente IA di Opera.

Gli sviluppatori hanno studiato l’app per offrire una doppia scelta agli utenti iOS. Gli stessi possono utilizzare lo stile Navigazione standard o il Pulsante azione rapida, per personalizzare l’esperienza con il browser. Altra caratteristica che avvicina Opera One agli utenti di iPhone è la possibilità di scorrere verso il basso per visualizzare la barra di ricerca, proprio come avviene con le ricerche Spotlight di iOS.

Opera One e le tante novità per l’interfaccia nella versione iOS

Opera ha affermato di aver incluso altre piccole modifiche nella versione iOS del browser. Scorrendo su una pagina, Opera andrà a nascondere la barra inferiore e superiore per offrire la massima visibilità rispetto ai siti visitati. La barra di stato superiore, inoltre, si adatterà ai colori di un sito.

Aria ha debuttato su Opera a maggio 2023 per quanto riguarda desktop e Android mentre su iOS è arrivato nel successivo mese di agosto. L’assistente IA permette sia di generare immagini che di gestire input vocali.

Tutti questi sforzi degli sviluppatori sono stati premiati solo in parte dal mercato. Secondo un’analisi di Sensor Tower, la crescita annuale del browser è passata dal 58% del 2021, al 25% del 2022 fino a stabilizzarsi, ottenendo solo un aumento del 4% nel 2023. Nonostante ciò, con questo restyling, Opera potrebbe tentare diversi utenti Apple ancora legati a Safari.