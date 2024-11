Oracle Linux 9.5 ufficiale con OpenJDK 17, .NET 9.0 e altre novità

Dopo la recente pubblicazione di RHEL 9.5, seguita dalle versioni AlmaLinux 9.5 e Rocky Linux 9.5, adesso Oracle ha lanciato ufficialmente Oracle Linux 9.5. Tale versione introduce una serie di miglioramenti alle piattaforme Intel/AMD e Arm a 64 bit. Basata su Oracle Unbreakable Enterprise Kernel (UEK) Release 7 Update 3 e Red Hat Compatible Kernel (RHCK), la distribuzione offre una compatibilità binaria delle applicazioni al 100% con RHEL. Ciò garantisce operazioni applicative fluide e senza interruzioni. Per quanto riguarda le novità, questo aggiornamento apporta diversi notevoli progressi nei compilatori, strumenti di sviluppo, sicurezza, linguaggi di programmazione dinamici e gestione dei container.

Oracle Linux 9.5: i tool aggiornati con la nuova versione

Con il nuovo aggiornamento, il sistema predefinito di Java passa a OpenJDK 17, offrendo prestazioni di runtime migliorate e strumenti per sviluppatori. Questa versione update supporta anche C#13 e F#9. Inoltre, introduce funzionalità di apprendimento automatico tramite ML.NET e ottimizza ASP.NET Core per l’autenticazione e lo sviluppo di applicazioni pronte per il cloud. Non mancano poi nuovi strumenti avanzati, ad esempio GCC Toolset 14, Rust Toolset 1.79 e Go Toolset 1.22.5 per ambienti di programmazione moderni, ma anche GDB 14.2 per il debug avanzato. Anche per quanto riguarda la programmazione dinamica e le tecnologie web, Oracle 9.5 ha molto da offrire. Nel caso di Python, le prestazioni dell’interprete sono state migliorate portano a un’esecuzione più rapida. Node.js 22 offre un nuovo flusso di applicazioni che fornisce accesso all’ultima versione di Node.js. Infine, il server HTTP Apache è stato aggiornato alla versione 2.4.62 per funzionalità di web hosting migliorate.

Dal lato della sicurezza, sono stati introdotte le nuove versioni dei protocolli OpenSSL 3.2.2, OpenSSH 8.7p1-43 e del pacchetto SCAP Security Guide 0.1.74. La console web Cockpit, aggiornata alla versione 323, introduce anche un File Manager per semplificare le operazioni sui file. Ciò include la navigazione, la copia e il caricamento, direttamente tramite un’interfaccia web. Infine, il famoso strumento di gestione dei container Podman è ora aggiornato alla versione 5.2. Tale versione garantisce la compatibilità con gli standard più recenti e offrendo una maggiore facilità d’uso per gli sviluppatori. Chiunque volesse saperne di più su questa versione, può consultare il changelog ufficiale di Oracle Linux 9.5. Tale pagina offre infatti un elenco completo di modifiche e aggiornamenti.