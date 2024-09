Ottieni 3 mesi gratis di Apple TV+ con uno di questi dispositivi

Se non trovi più stimoli nello sfogliare il catalogo del tuo servizio streaming, ti segnaliamo la possibilità di ricevere 3 mesi gratis di Apple TV+ acquistando uno tra i seguenti dispositivi: iPhone, iPad, Mac o una nuova Apple TV. La promozione in corso è valida fino al 30 giugno del prossimo anno.

Apple TV+ si differenzia dalle altre piattaforme streaming per l’estrema qualità del suo catalogo, ricco di film e serie tv con cast di altissimo livello. Non è un caso, ad esempio, che nel 2022 sia stato il primo servizio streaming ad aggiudicarsi l’Oscar, grazie alla premiazione come miglior film della pellicola Coda – I segni del cuore.

Come ottenere 3 mesi gratis di Apple TV+

Per ottenere 3 mesi gratis di Apple TV+ occorre acquistare un nuovo iPhone, iPad, Mac o una nuova Apple TV. L’offerta va attivata tramite l’app Apple TV entro 3 mesi dalla configurazione del dispositivo in uso, assicurandosi di effettuare l’accesso con il proprio ID Apple e l’aggiornamento all’ultima versione di iOS, iPadOS, tvOS o macOS (a seconda del proprio device).

Al termine del periodo di prova, si è liberi di scegliere se rinnovare l’abbonamento a 9,99 euro al mese oppure disdirlo in ogni momento. Purché la disdetta sia valida, deve avvenire almeno un giorno prima della data di rinnovo.

A questo proposito, va ricordato che durante il periodo di prova è possibile condividere il proprio abbonamento con altre cinque persone, grazie all’opzione In famiglia. Questo indipendentemente dal numero di dispositivi Apple acquistati. Infine, segnaliamo che l’offerta non è cumulabile con Apple One o altre prove gratuite.

Puoi riscattare l’offerta di 3 mesi gratis di Apple TV+ tramite questa pagina del sito ufficiale, effettuando prima l’accesso al tuo ID Apple.