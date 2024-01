Ottieni il tuo dominio a un prezzo incredibile con Aruba Hosting: solo 99 centesimi

Se stai cercando un hosting conveniente e completo per il tuo sito web, Aruba Hosting offre un piano che parte da soli 0,99€, rendendolo una soluzione ideale per chi ha esigenze contenute.

Con il piano a 99 centesimi, riceverai un dominio con fino a 5 caselle postali personalizzate e un massimo di 1GB di spazio.

Aruba assicura anche una protezione antispam e antivirus, incrementando la sicurezza contro attacchi informatici e contenuti dannosi. Grazie al servizio IMAP, potrai accedere alla tua posta da qualsiasi dispositivo, e la webmail semplificherà la gestione delle tue email.

Da sottolineare che questa offerta è valida solo per il primo anno, con un costo di rinnovo che diventa 15,49€ + IVA. Tuttavia, hai la possibilità di ampliare lo spazio mail a un costo aggiuntivo, per inviare e ricevere allegati senza limitazioni.

Le opzioni avanzate di Aruba Hosting

Aruba Hosting propone opzioni avanzate, come caselle mail illimitate, un servizio di mail professionale con chat, sincronizzazione, condivisione di rubriche, calendari e molto altro.

È disponibile anche la possibilità di ottenere una PEC su dominio per l’invio di posta certificata con valore legale.

Con oltre 25 anni di esperienza, Aruba è uno dei principali fornitori di hosting in Italia, vantando 1,4 milioni di siti attivi e 2,7 milioni di domini registrati.

Utilizzando tecnologie all’avanguardia e strutture all’avanguardia, Aruba garantisce velocità di caricamento elevate e una protezione solida contro malware e attacchi informatici.

I data center di Aruba, distribuiti su tutto il territorio, seguono i massimi standard di qualità infrastrutturale.

L’azienda implementa sistemi avanzati, tra cui firewall, rilevamento delle intrusioni e protezione anti DDoS per garantire la massima sicurezza. Scegli Aruba Hosting per un servizio affidabile, conveniente e sicuro per il tuo progetto web.

