Ottieni un extra sconto del 60% su Aruba Hosting e Domini

Il 2024 è appena iniziato, ma c’è ancora tempo per avviare nuovi progetti e dar vita a idee innovative. Aruba offre promozioni imperdibili su Hosting e Domini all’avanguardia, permettendoti di iniziare in grande stile.

Scegli la soluzione ideale per te tra le opzioni disponibili e approfitta dell’opportunità di ottenere un extra sconto del 60% inserendo il codice FESTE60 nel riepilogo del tuo ordine.

Aruba Hosting: tutti i piani in offerta

L’offerta è in scadenza, quindi è il momento perfetto per approfittarne. Questo super sconto del 60% si applica a tutti i piani disponibili, anche su quelli già a prezzi molto convenienti.

Aruba, con la sua esperienza pluriennale, garantisce pagamenti sicuri e professionalità nella fornitura di servizi avanzati e funzionali.

Aruba Hosting e Domini offrono soluzioni su misura per le tue esigenze. Utilizzando il codice FESTE60 nel riepilogo del tuo ordine, ottieni uno sconto aggiuntivo del 60% anche su prodotti già in promozione. Ecco un’anteprima dei servizi e dei prezzi che puoi ottenere:

Dominio con email a partire da 6,20 euro + IVA il primo anno

il primo anno Hosting Easy Linux a partire da 22 euro + IVA il primo anno

il primo anno Hosting WordPress a partire da 15,60 euro + IVA il primo anno

il primo anno SuperSite Professional a partire da 43,60 euro + IVA il primo anno

il primo anno Hosting WooCommerce Gestito a partire da 99,60 euro + IVA il primo anno

il primo anno Aruba Drive Advanced a partire da 20 euro + IVA il primo anno

il primo anno Aruba Drive Professional a partire da 60 euro + IVA il primo anno

Questa promozione è valida per tutti i nuovi ordini su hosting.aruba.it e si applica al totale dell’ordine, comprensivo di servizi aggiuntivi.

Ricorda che lo sconto sui servizi acquistati con questa promozione è valido solo per il primo anno e non include i rinnovi. Approfitta di questa opportunità unica per potenziare la tua presenza online con Aruba Hosting e Domini.

