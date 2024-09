Otto nuove voci per ChatGPT? Ecco come potrebbero essere

ChatGPT ha travolto il mondo rivoluzionandolo nel giro di pochi mesi anche se, dai primi passi mossi dal chatbot di OpenAI sembrano già essere passati decenni. Nonostante la concorrenza serrata dei colossi tecnologici, ChatGPT sembra conservare ancora un piccolo vantaggio, con i suoi sviluppatori impegnati in prima linea per trovare soluzioni sempre più innovative.

Una delle caratteristiche in grado di distinguere il chatbot dalla sempre più nutrita concorrenza è senza dubbio il supporto per le interazioni vocali. Allo stato attuale, ChatGPT offre quattro voci diverse molto apprezzate dall’utenza. A quanto pare, nelle intenzioni di OpenAI vi è l’ampliamento di questo numero.

ChatGPT e le otto nuove voci: il chatbot continua a stupire gli utenti

Questo è quanto emerge da un post su X diffusa dall’utente Tibor Blaho. Quest’ultimo, in collaborazione con il sito Android Authority, ha svelato al pubblico otto nuove potenziali voci, ognuna con caratteristiche distintive, oltre ad essere in grado di imitare versi di animali.

Allo stato attuale non è dato sapere se le nuove voci di ChatGPT saranno integrate in blocco, solo in pare o se si tratta di un semplice test. Va comunque detto come la nuova modalità vocale avanzata, attualmente ancora in fase alfa, lascia presagire che effettivamente il comparto audio del chatbot potrebbe essere ampliato ulteriormente in futuro. La nuova modalità permette agli utenti di intrattenere conversazioni molto realistiche, quasi come se le stesse fossero rivolte a un altro essere umano.

Ovviamente la questioni voci è solo una parte delle innovazioni implementate dai ricercatori di OpenAI, che lavorano costantemente su ChatGPT per mantenere la posizione predominante nel mercato. A testimonianza dell’ottimo lavoro, vi sono dei numeri più che confortanti dell’app, con un complessivo raddoppio degli utenti settimanali in meno di un anno.