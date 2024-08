Outlook non funziona con Gmail: come risolvere il problema

Gli utenti del client di posta elettronica Outlook che in questi giorni hanno provato a gestire le email memorizzate su account Gmail hanno segnalato non pochi problemi. Non appena si prova a sincronizzare la posta Gmail utilizzando la versione classica di Outlook, appare il seguente messaggio Google: “Questo browser o questa app potrebbero non essere sicuri“. Un ulteriore avviso informa circa l’impossibilità di impostare l’account con IMAP.

Da giugno 2024, l’opzione per scegliere tra Attiva IMAP e Disattiva IMAP non è più disponibile. Questo perché l’accesso IMAP è sempre attivato in Gmail quindi non sono più richiesti interventi addizionali.

Microsoft ha riconosciuto l’esistenza del problema chiarendo che una correzione è già in fase di distribuzione attraverso i canali del programma Office Insider, riservati agli utenti che hanno scelto di ricevere aggiornamenti e nuove funzionalità in anteprima.

Come accedere a Gmail da Outlook in attesa che Microsoft risolva il problema

In attesa che Microsoft avvii la distribuzione della patch correttiva all’intera base di utenti, è possibile applicare un intervento per ripristinare il collegamento tra Outlook e gli account Gmail.

Per procedere, suggeriamo di digitare cmd nella casella di ricerca di Windows, quindi scrivere quanto segue:

reg add HKCU\Software\Policies\Microsoft\office\16.0\common /v insiderslabbehavior /t REG_DWORD /d 1 /f

Quest’impostazione permette di attivare temporaneamente l’adesione al programma Office Insider, in modo tale da ricevere in anteprima l’aggiornamento.

È comunque necessario cliccare su File, Account – in una qualunque applicazione del pacchetto Office (ad esempio, Word) per accedere al programma Office Insider (o abbandonarlo).

Dopo l’avvenuta installazione dell’aggiornamento che ripristina la possibilità di collegarsi alle caselle di posta Gmail, si può eventualmente revocare la partecipazione al programma Office Insider. Per ripristinare la situazione precedente, basta infatti aprire il prompt dei comandi di Windows quindi digitare l’istruzione che segue:

reg delete HKCU\Software\Policies\Microsoft\office\16.0\common /v insiderslabbehavior /f

Microsoft fa presente che per abilitare direttamente l’accesso a Office Insider, senza passaggi intermedi, si possono seguire queste istruzioni.