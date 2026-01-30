Panda Dome Essential: sicurezza totale online con sconto 55%

Panda Dome Essential protegge dispositivi, Wi-Fi e dati online con antivirus in tempo reale, anti-phishing e VPN integrata, ora con sconto del 55%.
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il 30 gen 2026
Navigare online, fare acquisti e gestire operazioni bancarie dovrebbe essere semplice e sicuro. ConPanda Dome Essential, la soluzione antivirus sviluppata da Panda Security, puoi proteggere i tuoi dispositivi, la tua rete Wi-Fi e i tuoi dati personali con una tecnologia potente, leggera e sempre aggiornata. In questo momento è disponibile con –55% di sconto per uno o più dispositivi.

Naviga protetto con Panda

Scegli il piano giusto per te

Panda Dome Essential è disponibile per 1, 3, 5 o 10 dispositivi, con piani da 1, 2 o 3 anni e con tariffe a partire da  16,65 euro all’anno.  Se in futuro vorrai una sicurezza ancora più avanzata, potrai passare facilmente alle versioni superiori come Advanced, Complete o Premium, che includono controllo parentale, protezione ransomware, password manager e assistenza tecnica 24/7.

Sicurezza in tempo reale contro ogni minaccia

Panda Dome Essential offre una protezione antivirus continua contro virus, malware, spyware e minacce emergenti. Grazie alla tecnologia cloud, il rilevamento è costantemente aggiornato e non appesantisce il sistema. Tutte le operazioni più complesse vengono gestite online, garantendo prestazioni fluide anche sui dispositivi meno recenti.

Uno dei punti di forza di Panda Dome Essential è il modulo di Navigazione sicura, progettato per proteggerti durante lo shopping online e le operazioni bancarie. I siti web fraudolenti, i tentativi di phishing e le truffe digitali vengono bloccati prima ancora che possano causare danni, permettendoti di inserire dati sensibili con maggiore tranquillità.

In più, la protezione anti-phishing e anti-spyware lavora in background per evitare furti di identità e frodi online, mentre il Dark Web Scanner controlla se il tuo indirizzo e-mail è stato compromesso in violazioni di dati.

Proteggi la tua rete Wi-Fi e i tuoi dispositivi

Con Panda Dome Essential puoi mettere al sicuro anche la tua rete Wi-Fi domestica, impedendo accessi non autorizzati e proteggendo tutti i dispositivi connessi, compresi quelli della tua famiglia. La sicurezza non si limita al singolo computer, ma si estende all’intero ecosistema digitale di casa. Per conoscere l’offerta completa di Panda Dome clicca qui.

