Roberta Bonori
Pubblicato il 14 dic 2025
Passa a ho. Mobile e paga sempre 9,95€ per minuti no limits e 150GB di internet

Risparmiare sul telefono senza rinunciare alla qualità oggi è possibile. Con ho. Mobile a 9,95€ al mese hai una tariffa completa, chiara e senza sorprese, pensata per chi vuole spendere il giusto e avere una connessione affidabile ogni giorno. Un prezzo semplice, bloccato nel tempo, che ti permette di controllare le spese e dire addio ai costi nascosti.

ho. Mobile: trasparenza totale e rete affidabile

ho. Mobile è l’operatore low cost di Vodafone e utilizza la sua infrastruttura di rete, offrendo una copertura ampia e stabile in tutta Italia. La filosofia di ho. è chiara: semplicità, onestà e zero complicazioni. Paghi solo quello che vedi, senza rimodulazioni o sorprese future. L’offerta da 9,95€ include:

  • Minuti illimitati verso tutti

  • SMS inclusi

  • Un ampio pacchetto di giga per navigare ogni giorno

  • Prezzo bloccato per sempre, senza aumenti

  • Rete affidabile su infrastruttura Vodafone

Una soluzione ideale per chi utilizza lo smartphone quotidianamente e vuole una tariffa solida, chiara e conveniente. Con ho. Mobile la gestione è semplice e immediata. Puoi controllare consumi, credito e rinnovi direttamente dall’app, senza stress e senza dover chiamare call center complessi. Anche l’attivazione è rapida e può avvenire online o nei punti vendita autorizzati. ho. Mobile è perfetta:

  • Per chi vuole una spesa mensile certa

  • Per chi è stanco di aumenti improvvisi

  • Per famiglie che cercano offerte affidabili per più numeri

  • Per chi desidera qualità di rete senza pagare troppo

Scegliere ho. Mobile a 9,95€ significa fare una scelta intelligente e consapevole. Una tariffa completa, stabile e trasparente, che ti accompagna ogni mese senza sorprese e senza stress. Se stai pensando di cambiare operatore o di attivare una nuova SIM, ho. Mobile rappresenta una soluzione affidabile, conveniente e facile da gestire, pensata per durare nel tempo.

