Passa a Iliad: la promo di giugno 2026 con prezzo fisso per sempre è ottima

La nuova promo flash di giugno 2026 è l’occasione giusta per passare a Iliad: per tutti i nuovi utenti, infatti, c’è oggi la possibilità di attivare TOP 250 Plus, tariffa speciale che include minuti e SMS illimitati oltre a 250 GB in 5G e anche 25 GB extra in roaming in UE. Il prezzo è di 9,99 euro al mese per sempre e chi attiva quest’offerta può ottenere lo sconto sulla fibra Iliad, che sarà disponibile a 22,99 euro al mese (invece di 26,99 euro al mese). Per sfruttare la promozione è sufficiente seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Iliad.
L’offerta Iliad di giugno 2026
Con Iliad è possibile accedere a una promo davvero conveniente: TOP 250 Plus, infatti, è una tariffa completa, con tanti Giga e un prezzo fisso per sempre. Tra le caratteristiche troviamo:
- minuti e SMS illimitati verso tutti in Italia
- minuti illimitati dall’Italia verso l’estero (sono incluse decine di destinazioni internazionali)
- 250 GB in 4G e 5G; entrando in un Iliadclub (gruppo di SIM Iliad creato dall’intestatario di una linea fissa) si otterranno 500 GB al mese
- minuti e SMS illimitati oltre a 25 GB extra in roaming in UE
- sconto sulla fibra che sarà disponibile a 22,99 euro al mese
- possibilità di acquisto a rate di un nuovo smartphone, con anticipo zero
- possibilità di attivazione tramite eSIM
TOP 250 Plus ha un costo di 9,99 euro al mese per sempre, con attivazione di 9,99 euro una tantum. L’offerta è disponibile:
- per nuovi clienti con portabilità del numero da qualsiasi operatore
- per nuovi clienti che richiedono un nuovo numero di cellulare
- per già clienti che effettuano il cambio offerta dall’Area Personale del sito dell’operatore
Per accedere alle promozioni basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata per l’attivazione.