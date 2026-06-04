Passa a Iliad: la promo di giugno 2026 con prezzo fisso per sempre è ottima

La nuova promo flash di giugno 2026 è l’occasione giusta per passare a Iliad: per tutti i nuovi utenti, infatti, c’è oggi la possibilità di attivare TOP 250 Plus, tariffa speciale che include minuti e SMS illimitati oltre a 250 GB in 5G e anche 25 GB extra in roaming in UE. Il prezzo è di 9,99 euro al mese per sempre e chi attiva quest’offerta può ottenere lo sconto sulla fibra Iliad, che sarà disponibile a 22,99 euro al mese (invece di 26,99 euro al mese). Per sfruttare la promozione è sufficiente seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Iliad.

L’offerta Iliad di giugno 2026

Con Iliad è possibile accedere a una promo davvero conveniente: TOP 250 Plus, infatti, è una tariffa completa, con tanti Giga e un prezzo fisso per sempre. Tra le caratteristiche troviamo:

minuti e SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso l’estero (sono incluse decine di destinazioni internazionali)

250 GB in 4G e 5G ; entrando in un Iliadclub (gruppo di SIM Iliad creato dall’intestatario di una linea fissa) si otterranno 500 GB al mese

; entrando in un Iliadclub (gruppo di SIM Iliad creato dall’intestatario di una linea fissa) si otterranno 500 GB al mese minuti e SMS illimitati oltre a 25 GB extra in roaming in UE

sconto sulla fibra c he sarà disponibile a 22,99 euro al mese

he sarà disponibile a possibilità di acquisto a rate di un nuovo smartphone, con anticipo zero

possibilità di attivazione tramite eSIM

TOP 250 Plus ha un costo di 9,99 euro al mese per sempre, con attivazione di 9,99 euro una tantum. L’offerta è disponibile:

per nuovi clienti con portabilità del numero da qualsiasi operatore

per nuovi clienti che richiedono un nuovo numero di cellulare

per già clienti che effettuano il cambio offerta dall’Area Personale del sito dell’operatore

Per accedere alle promozioni basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata per l’attivazione.