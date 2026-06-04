Passa a Iliad: la promo di giugno 2026 con prezzo fisso per sempre è ottima

Con la nuova offerta Iliad di giugno 2026 è possibile attivare una promo molto conveniente, con prezzo fisso per sempre.
Davide Raia
Pubblicato il 4 giu 2026
Passa a Iliad: la promo di giugno 2026 con prezzo fisso per sempre è ottima
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La nuova promo flash di giugno 2026 è l’occasione giusta per passare a Iliad: per tutti i nuovi utenti, infatti, c’è oggi la possibilità di attivare TOP 250 Plus, tariffa speciale che include minuti e SMS illimitati oltre a 250 GB in 5G e anche 25 GB extra in roaming in UE. Il prezzo è di 9,99 euro al mese per sempre e  chi attiva quest’offerta può ottenere lo sconto sulla fibra Iliad, che sarà disponibile a 22,99 euro al mese (invece di 26,99 euro al mese). Per sfruttare la promozione è sufficiente seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Iliad.

Accedi qui all’offerta di Iliad

iliad logo

L’offerta Iliad di giugno 2026

Con Iliad è possibile accedere a una promo davvero conveniente: TOP 250 Plus, infatti, è una tariffa completa, con tanti Giga e un prezzo fisso per sempre. Tra le caratteristiche troviamo:

  • minuti e SMS illimitati verso tutti in Italia
  • minuti illimitati dall’Italia verso l’estero (sono incluse decine di destinazioni internazionali)
  • 250 GB in 4G e 5G; entrando in un Iliadclub (gruppo di SIM Iliad creato dall’intestatario di una linea fissa) si otterranno 500 GB al mese
  • minuti e SMS illimitati oltre a 25 GB extra in roaming in UE
  • sconto sulla fibra che sarà disponibile a 22,99 euro al mese
  • possibilità di acquisto a rate di un nuovo smartphone, con anticipo zero
  • possibilità di attivazione tramite eSIM

TOP 250 Plus ha un costo di 9,99 euro al mese per sempre, con attivazione di 9,99 euro una tantum. L’offerta è disponibile:

  • per nuovi clienti con portabilità del numero da qualsiasi operatore
  • per nuovi clienti che richiedono un nuovo numero di cellulare
  • per già clienti che effettuano il cambio offerta dall’Area Personale del sito dell’operatore

Per accedere alle promozioni basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata per l’attivazione.

Accedi qui all’offerta di Iliad

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

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