Password di Chrome cancellate per errore? Google cerca una soluzione

Secondo quanto riportato dal sito Android Police, su Reddit un utente ha segnalato che il passaggio da Google Password Manager a un’altra soluzione ha causato il caos su Chrome.

In conseguenza a questo cambiamento, infatti, l’utente ha perso tutte le password salvate, a causa della cancellazione dei dati memorizzati nella cache del browser. Stando a quanto sostenuto da /u/harish9294 (questo il suo nick), ha cercato di velocizzare Chrome cancellando cronologia e cache, andando però a perdere anche le parole d’accesso a svariati servizi e piattaforme. A quanto pare, infatti tra le varie voci tra cui fare pulizia, era selezionata anche quella delle password salvate.

Questo è solo uno dei tanti casi di questo tipo: un evento che, potenzialmente, può avere effetti disastrosi per chiunque utilizzi Chrome. Proprio per casi come questo, Google ha annunciato di avere intenzione di modificare il Gestore di password integrato nel suo browser, al fine di evitare la cancellazione per errore delle parole chiave conservate sul proprio browser.

Novità in futuro per il gestore di password Chrome, ma c’è ancora molto da aspettare

Per lavorare sulle migliorie del gestore sembra esservi un team di sviluppatori che si occupa di Chromium.

Ciò potrebbe lasciare presagire come, le eventuali novità a riguardo, potrebbero essere disponibili non solo su Chrome ma anche su tutti gli altri browser che utilizzano questo tipo di engine. Nonostante ciò, da quello che finora è trapelato, l’eventuale implementazione di un nuovo sistema potrebbe richiedere parecchio tempo.

Per il momento, a chi utilizza il gestore integrato, viene fortemente consigliato di fare molta attenzione a cosa si cancella in fase di pulizia del browser. Se è vero che eliminare la cache e altri dati può rendere più performante Chrome, è dunque bene verificare che tra i dati cancellati non figurino anche parole d’accesso o altre informazioni potenzialmente importanti.

Nonostante la soluzione migliore resti un gestore di password esterno, quello offerto da Google resta di gran lunga uno dei più utilizzati al mondo.