Password Manager in offerta: con 1,49 €/mese i dati sono al sicuro

La scelta del nuovo Password Manager diventa più semplice. La nuova offerta di NordPass, infatti, consente a tutti i nuovi utenti di accedere a NordPass Premium, il gestore di password sicuro e multi-piattaforma, dimezzando il costo.

Con l’offerta in corso, il piano biennale di NordPass Premium ora costa 1,49 euro al mese con 3 mesi extra, per un abbonamento a prezzo bloccato di 27 mesi. Ad arricchire la promozione, inoltre, c’è la possibilità di aggiungere 1 TB in cloud con 1 euro al mese oltre che NordVPN al costo di 3,79 euro al mese.

Per riscattare l’offerta basta seguire il link qui di sotto e raggiungere subito il sito di NordPass.

NordPass è in offerta: è il password manager da usare oggi

Con NordPass Premium si va sul sicuro: il gestore di password garantisce vari strumenti per la protezione delle credenziali d’accesso dell’utente, permettendo un’archiviazione sicura oltre alla possibilità di recuperare i dati in qualsiasi momento, per effettuare un accesso rapido a un sito o a un’app.

Da notare, inoltre, che NordPass è multi-piattaforma e, quindi, può essere utilizzato facilmente su tutti i propri dispositivi. In più, il tool è in grado di rilevare password deboli e database online compromessi, avvisando l’utente in merito alla necessità di cambiare i dati d’accesso.

Con l’offerta in corso, NordPass è disponibile al prezzo scontato di 1,49 euro al mese. La promozione prevede l’attivazione del piano biennale con 3 mesi extra, per un abbonamento da ben 27 mesi a prezzo bloccato e scontato.

Tra le opzioni di personalizzazione c’è la possibilità di aggiungere NordVPN, al costo di 3,79 euro al mese, e NordLocker Premium con 1 TB in cloud al costo di 1 euro al mese. La promozione è disponibile tramite il sito ufficiale. C’è anche una garanzia di rimborso da esercitare entro 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.