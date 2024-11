PayPal è in down: gli utenti non riescono ad accedere | Tutto risolto

Nelle scorse ore, tantissimi utenti hanno segnalato difficoltà nell’utilizzo di PayPal. Impossibile accedere ai conti, completare pagamenti o persino utilizzare l’app. I problemi, riportati su scala globale, hanno scatenato un’ondata di lamentele sui social.

Molte persone hanno ricevuto messaggi di errore durante il login, come: “Alcune delle tue informazioni non sono corrette. Riprova”. Non solo: diversi utenti hanno trovato inutilizzabili anche i canali di assistenza telefonica, alimentando la frustrazione. Un cliente su X (ex Twitter) ha scritto: “Non riesco ad accedere al mio account e neppure a contattare l’assistenza. Un vero disastro!”.

PayPal down: il problema che ha coinvolto tutti

Il malfunzionamento ha colpito utenti in ogni parte del mondo, senza distinzioni. PayPal ha confermato che si trattava di un guasto tecnico, specificando che errori come HTTP 500 si verificavano durante l’uso delle API REST. Servizi come prelievi, pagamenti online, transazioni in criptovalute e piattaforme collegate (come Xoom e Venmo) sono stati temporaneamente inutilizzabili.

La situazione è tornata alla normalità

Secondo quanto riportato però, i tecnici di PayPal sono intervenuti in maniera tempestiva. Dopo ore di down, l’azienda ha comunicato che il problema è stato risolto e che tutti i servizi sono tornati operativi. Le segnalazioni di disservizi sono infatti calate drasticamente.

In momenti come questi, PayPal ricorda agli utenti di fare attenzione a possibili tentativi di phishing. Truffatori potrebbero approfittare della confusione per inviare email o messaggi fraudolenti. È fondamentale utilizzare solo i canali ufficiali e non condividere mai informazioni personali.

Ora che tutto funziona di nuovo, gli utenti possono tornare a gestire i propri conti senza preoccupazioni. Resta solo un consiglio: tenete sempre d’occhio gli aggiornamenti ufficiali in caso di imprevisti.