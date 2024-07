PC Copilot+ con chip Arm: ci sono limitazioni di cui tener conto

I PC Copilot+ con i processori Qualcomm Snapdragon (basati su architettura Arm) garantiscono ottime performance e consentono l’utilizzo di utili e versatili funzioni basate sull’intelligenza artificiale (non Recall, per il momento). Tuttavia, è la stessa Microsoft a precisare che ci sono delle limitazioni di cui gli utenti devono tener conto.

PC Copilot+ con processore Arm: le limitazioni

La pagina di supporto recentemente aggiornata dal colosso di Redmond è molto utile soprattutto per coloro che al momento sono indecisi se concludere o meno l’acquisto di un PC Copilot+. Certo, questi “ostacoli” non sono tali da compromettere l’esperienza d’uso, ma è importante informarsi prima di investire una determinata somma.

E dunque, ecco le limitazioni riguardanti i PC Windows 11 con processore Arm:

I driver per hardware, giochi e applicazioni funzionano solo se progettati per un PC Windows 11 con processore Arm

per hardware, giochi e applicazioni funzionano solo se progettati per un PC Windows 11 con processore Arm Giochi e applicazioni potrebbero non funzionare se basati su driver “anti-truffa” che non sono stati creati per un PC Windows 11 con processore Arm

potrebbero non funzionare se basati su driver “anti-truffa” che non sono stati creati per un PC Windows 11 con processore Arm Le app che prevedono la personalizzazione dell’esperienza Windows potrebbero presentare problemi. Sono incluse le app Input Method Editor (IME), di assistive technology e di archiviazione cloud

potrebbero presentare problemi. Sono incluse le app Input Method Editor (IME), di assistive technology e di archiviazione cloud Non è possibile installare software antivirus di terze parti

di terze parti Fax e scanner non è disponibile

La situazione è certamente destinata a migliorare in futuro, quando si registrerà una maggiore diffusione di queste macchine che nelle prime settimane di disponibilità stanno comunque attirando molto interesse. E non potrebbe essere diversamente, visto che – come sottolineato nelle recensioni disponibili in rete – i PC Copilot+ offrono performance da top di gamma quando si tratta di produttività, anche con software più impegnativi ed energivori.

Chiunque invece stia cercando una macchina da gaming, dovrebbe volgere il proprio sguardo su altri prodotti. E in questo caso, fortunatamente, c’è solo l’imbarazzo della scelta, sia in termini di notebook che di PC desktop.