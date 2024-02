pCloud 2X1, doppio cloud a vita: offerta limitata

Anche se il giorno di San Valentino è passato, pCloud continua con la sua offerta, proponendo un’offerta 2X1 sui suoi piani di archiviazione a vita.

Dimentica i rinnovi mensili o annuali e abbraccia la possibilità di pagare una sola volta per ottenere non uno, ma due spazi cloud a vita. Questa promozione rappresenta l’opportunità perfetta per condividere qualcosa di veramente utile con la tua dolce metà, offrendo allo stesso tempo un servizio sicuro e affidabile.

Come funziona l’offerta 2×1 di pCloud

L’offerta speciale lanciata a San Valentino da pCloud è semplicemente irresistibile: acquistando un piano da 2TB o 10TB, riceverai un secondo piano identico completamente gratis. È l’idea regalo ideale per chi desidera condividere ricordi, progetti e momenti importanti, garantendo allo stesso tempo che questi restino protetti e facilmente accessibili.

Con pCloud, l’accesso ai tuoi file diventa più semplice e sicuro che mai, grazie a un’app multi-dispositivo e una piattaforma web che ti permettono di accedere ai tuoi dati ovunque ti trovi. In più, la possibilità di riprodurre musica e video direttamente dal cloud, grazie ai player integrati, rende questo servizio estremamente pratico e versatile.

Parlando di sicurezza, pCloud garantisce che le tue informazioni rimangano protette utilizzando il protocollo TLS/SSL. Questo fa sì che i dati siano al sicuro soprattutto durante il loro trasferimento. La condivisione dei file e il backup da altri servizi cloud avvengono in modo sicuro e intuitivo, attraverso l’applicazione e l’interfaccia web.

Se stai cercando un regalo da fare a qualcuno a cui tieni, anche se San Valentino è passato, l’offerta 2×1 di pCloud rappresenta una scelta eccellente. Ma affrettati: questa promozione è a tempo limitato e sta per scadere. Non perdere questa occasione: visita il sito cliccando qui e acquista due spazi a vita al prezzo di uno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.