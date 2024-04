pCloud 10 Tb: abbonamento a vita con il 37% di sconto

Sei alla ricerca di una soluzione affidabile e spaziosa per i tuoi dati digitali? pCloud, uno dei leader nel settore del cloud storage, ha annunciato una promozione imperdibile che risponde perfettamente alle tue esigenze: un enorme spazio di archiviazione di 10 terabyte ora disponibile, in abbonamento a vita, con uno sconto del 37%.

Tradizionalmente offerto a 1890 Euro, il pacchetto pCloud da 10 TB è ora disponibile al costo straordinariamente ridotto di 1190 Euro. Questo sconto non solo rende l’offerta estremamente conveniente ma rappresenta anche un’opportunità unica per gli utenti che necessitano di uno spazio sicuro e capiente per gestire una grande quantità di dati senza compromessi.

pCloud, a chi è adatto il pacchetto da 10 Tb?

Professionisti Multimediali: fotografi, videomaker e produttori musicali accumulano una grande quantità di file ad alta risoluzione che richiedono molto spazio per essere archiviati in modo sicuro. Un ampio spazio di archiviazione consente loro di conservare progetti interi, comprese tutte le versioni e le revisioni, in un unico posto accessibile. Aziende e Imprenditori: le aziende di qualsiasi dimensione possono beneficiare di un ampio spazio cloud per archiviare documenti aziendali, database, backup di sistemi e archivi digitali. Questo aiuta a garantire che tutte le informazioni aziendali siano sicure e facilmente recuperabili in caso di emergenza. Ricercatori e Accademici: ricercatori e accademici spesso lavorano con set di dati estremamente grandi e complessi che richiedono un notevole spazio di archiviazione. Un’opzione da 10 TB può ospitare anni di ricerche, studi, e pubblicazioni senza il rischio di esaurire lo spazio. Appassionati di Tecnologia e di Gaming: gli appassionati che raccolgono grandi quantità di contenuti digitali, come giochi, software, e simulazioni, troveranno utilissimo un ampio spazio di archiviazione per organizzare e mantenere disponibili i loro dati. Archivisti: coloro che necessitano di conservare archivi digitali, come biblioteche, musei o archivi storici, richiedono grandi quantità di spazio per mantenere le informazioni in forma digitale, spesso per la conservazione a lungo termine.