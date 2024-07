Infomaniak: l'hosting web eco-friendly per un futuro più verde

Se stai confrontando due o più servizi di web hosting in vista di un nuovo progetto online o il potenziamento di uno già esistente, ti invitiamo a prendere in considerazione le soluzioni proposte da Infomaniak, azienda con sede in Svizzera che si distingue dalla concorrenza per la qualità dei servizi e il suo impegno green.

Oltre ai piani hosting, Infomaniak offre ai suoi utenti anche kSuite, una soluzione all-in-one per lavorare in team, con uno spazio cloud sicuro e la garanzia di affidarsi a una società che utilizza il 100% di energie rinnovabili e raggiunge il valore del 200% di compensazione dell’anidride carbonica. Grazie alla nuova promozione in corso, i nuovi utenti beneficiano di uno sconto del 50% per i primi 12 mesi sui piani Pro ed Enterprise, ideali rispettivamente per le PMI e le medie e grandi imprese.

Che cos’è kSuite

kSuite è una piattaforma completa di strumenti di produttività e collaborazione online progettata da Infomaniak. Tra i tool compresi nella suite si annoverano kDrive, kMeet e kChat, più un servizio di posta elettronica con cui è possibile riunire in un unico luogo e-mail, contatti e appuntamenti.

Lo strumento kDrive offre uno spazio cloud collaborativo, attraverso cui gli utenti che lavorano in team possono lavorare su documenti, presentazioni e fogli di calcolo online. Invece kMeet è una servizio di videoconferenza, che consente di lavorare a distanza nella più totale privacy. Infine, tramite kChat si beneficia di una piattaforma di comunicazione collaborativo tramite la quale è possibile raggruppare i propri flussi di comunicazione e coordinare il lavoro.

La scelta della piattaforma kSuite è più vantaggiosa rispetto a quella dei prodotti singoli perché aiuta a semplificare la gestione degli utenti di un’azienda e permette di usufruire di una fatturazione unica dei vari servizi inclusi. In più, kChat è un tool incluso esclusivamente in kSuite, non può essere richiesto a parte come invece kDrive, kMeet e il servizio di posta elettronica.

Un altro punto di forza della soluzione collaborativa etica di Infomaniak è la piena compatibilità con Microsoft Office delle app Docs, Grids e Points integrate in kDrive. Inoltre, tramite una semplice procedura guidata gli utenti possono migrare i loro dati in automatico dai principali servizi di archiviazione online, ad esempio Google Drive, One Drive e Dropbox.

L’impegno green di Infomaniak

Dal 2007 Infomaniak ha sposato l’impegno di ridurre le proprie emissioni. Ad esempio, nel 2022 ha generato 1155.5 tCO2 eq., finanziando allo stesso tempo progetti in Svizzera e in Nicaragua per un totale di 2311 tCO2 eq., con una compensazione pari quindi al 200%.

Sempre a questo proposito, l’azienda svizzera si affida a data center dotati di sistemi che raffreddano naturalmente l’aria esterna, senza aria condizionata. Il loro innovativo nuovo datacenter si spinge ancora oltre, consentendo all’azienda di riciclare completamente l’energia termica per riscaldare fino a 6.000 abitazioni ogni anno. Affidabilità e performance sono garantite dall’infrastruttura cloud e dalla ridondanza dei servizi.

Prezzi kSuite

kSuite è disponibile in tre diversi piani: Standard, Pro, Enterprise.

Il piano Standard, ideale per nuovi progetti e le famiglie, è gratuito per sempre per un singolo utente. Sono inclusi 2 indirizzi e-mail e 15 GB di spazio di archiviazione.

L’account Pro è in offerta a 3,29 euro per utente al mese, per effetto del 50% di sconto. Gli indirizzi e-mail crescono a 5 per utente, così come lo spazio cloud, che arriva a 3 TB.

Infine il piano Enterprise è disponibile al prezzo scontato di 6,21 euro invece di 12,42 euro per utente al mese. Tra le altre cose, comprende 10 indirizzi e-mail e 6 TB di spazio di archiviazione per utente.

Collegati alla pagina dedicata di Infomaniak per maggiori informazioni sui piani di kSuite.