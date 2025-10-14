pCloud a vita tutto incluso: backup nel cloud, condivisione e criptazione

Con pCloud puoi avere uno spazio a vita nel cloud in cui conservare, proteggere e sincronizzare i tuoi file più importanti.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 14 ott 2025
pCloud a vita tutto incluso: backup nel cloud, condivisione e criptazione

pCloud è pronto a rendere la conservazione dei file più veloce, sicura e soprattutto molto facile. Questa piattaforma unica nel panorama del cloud storage ti propone un pagamento una tantum per avere spazio sicuro e illimitato nel tempo, senza abbonamenti mensili o annuali e con la possibilità di sfruttarlo in pratica per sempre. Ora in sconto fino a 700 euro di risparmio.

Attiva pCloud

pCloud ha sede in Svizzera e anche per questo è una vera e propria garanzia per quanto riguarda l’attenzione alla privacy e alla sicurezza dei dati. I tuoi file saranno protetti con crittografia AES a 256 bit e protocolli TLS/SSL con la libertà di scegliere dover far risiedere i tuoi dati, tra data center in Europa o negli Stati Uniti, certificati e pensati per la massima affidabilità.

Non ci sono limiti alla dimensione dei file caricati e puoi ripristinare versioni precedenti o recuperare dati fino a 30 giorni. Presente anche una funzione di gestione collaborativa in cui puoi condividere file con link protetti da password, lavorare a cartelle condivise o raccogliere contenuti tramite richieste dirette.

Inoltre, se dovessi caricare dei file audio e video potrai riprodurli in tempo reale grazie al player musicale e video integrato senza doverli scaricare. Questo rende pCloud, di fatto, una sorta di secondo computer nel web, con una sincronizzazione continua e trasparente che fa sì che i file restino sempre aggiornati su tutti i dispositivi dai quali farai l’accesso.

Attiva pCloud

I piani a vita di pCloud offrono tre opzioni: Premium 500 GB, Premium Plus 2TB e Ultra 10TB a seconda delle tue necessità o per i tuoi scopi di utilizzo. Infine, se hai dati memorizzati su altre piattaforme cloud potrai effettuare un semplicissimo backup così da tenerli tutti in un unico posto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Cloud senza abbonamento? Ci pensa pCloud: sconti fino a 700€ sui piani a vita
Offerte

Cloud senza abbonamento? Ci pensa pCloud: sconti fino a 700€ sui piani a vita
Timelinize: l'app open source che ti restituisce la tua vita digitale (minuto per minuto)
Cloud

Timelinize: l'app open source che ti restituisce la tua vita digitale (minuto per minuto)
Internxt, lo spazio cloud fino a 5 TB è in sconto dell'85%
Offerte

Internxt, lo spazio cloud fino a 5 TB è in sconto dell'85%
Mai più file spariti: scopri l’offerta esclusiva di Total Drive e risparmia per salvare i tuoi file
Offerte

Mai più file spariti: scopri l’offerta esclusiva di Total Drive e risparmia per salvare i tuoi file
Link copiato negli appunti