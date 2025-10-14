pCloud a vita tutto incluso: backup nel cloud, condivisione e criptazione

pCloud è pronto a rendere la conservazione dei file più veloce, sicura e soprattutto molto facile. Questa piattaforma unica nel panorama del cloud storage ti propone un pagamento una tantum per avere spazio sicuro e illimitato nel tempo, senza abbonamenti mensili o annuali e con la possibilità di sfruttarlo in pratica per sempre. Ora in sconto fino a 700 euro di risparmio.

pCloud ha sede in Svizzera e anche per questo è una vera e propria garanzia per quanto riguarda l’attenzione alla privacy e alla sicurezza dei dati. I tuoi file saranno protetti con crittografia AES a 256 bit e protocolli TLS/SSL con la libertà di scegliere dover far risiedere i tuoi dati, tra data center in Europa o negli Stati Uniti, certificati e pensati per la massima affidabilità.

Non ci sono limiti alla dimensione dei file caricati e puoi ripristinare versioni precedenti o recuperare dati fino a 30 giorni. Presente anche una funzione di gestione collaborativa in cui puoi condividere file con link protetti da password, lavorare a cartelle condivise o raccogliere contenuti tramite richieste dirette.

Inoltre, se dovessi caricare dei file audio e video potrai riprodurli in tempo reale grazie al player musicale e video integrato senza doverli scaricare. Questo rende pCloud, di fatto, una sorta di secondo computer nel web, con una sincronizzazione continua e trasparente che fa sì che i file restino sempre aggiornati su tutti i dispositivi dai quali farai l’accesso.

I piani a vita di pCloud offrono tre opzioni: Premium 500 GB, Premium Plus 2TB e Ultra 10TB a seconda delle tue necessità o per i tuoi scopi di utilizzo. Infine, se hai dati memorizzati su altre piattaforme cloud potrai effettuare un semplicissimo backup così da tenerli tutti in un unico posto.