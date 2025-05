pCloud: archiviazione cloud sicura e permanente fino a 10TB, ora in sconto

Chi è alla ricerca di uno spazio cloud affidabile, capiente e definitivo può valutare pCloud, servizio svizzero che offre soluzioni su misura per l’archiviazione online, con opzioni mensili, annuali o a vita. Quest’ultima formula, in particolare, consente di pagare una sola volta e utilizzare lo spazio acquistato per sempre, senza rinnovi.

Al momento, i piani lifetime di pCloud sono in promozione con sconti fino a 700€, attivabili sul sito ufficiale: 500GB a vita a 199€ (anziché 299€), 2TB a vita a 399€ (anziché 599€) e 10TB a vita a 1.190€ (anziché 1.890€). L’offerta è disponibile per un tempo limitato ed è possibile sfruttarla andando direttamente sul sito di pCloud.

Perché scegliere pCloud come servizio di cloud storage

Chi decide di cambiare servizio cloud lo fa spesso per due motivi: mancanza di spazio sufficiente o dubbi sulla tutela della privacy. pCloud affronta entrambi gli aspetti con grande efficacia.

Essendo basato in Svizzera, pCloud è soggetto a una delle normative più severe al mondo sulla protezione dei dati personali. Questo offre garanzie molto superiori rispetto a quelle previste da servizi cloud statunitensi, in quanto nessuna autorità esterna può accedere alle informazioni archiviate senza consenso.

Per quanto riguarda lo spazio disponibile, pCloud offre molto di più rispetto alla media: si parte da 500GB e si arriva a 10TB, quantità più che sufficiente per il 99% degli utenti, anche professionali.

Infine, i piani a vita rappresentano una scelta strategica per chi vuole risparmiare nel lungo periodo, evitando le spese ricorrenti legate ai rinnovi mensili o annuali.

Con questo tool si ottiene uno spazio cloud privato, sicuro, flessibile e permanente, pensato per chi vuole una soluzione definitiva senza compromessi. Per attivarlo basta andare sul sito di pCloud e scegliere il piano più adatto alle proprie esigenze (ci sono anche soluzioni annuali o mensili).