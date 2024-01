pCloud, l'hub in cloud per tutti i tuoi file: sconto del 65%

Se sei alla ricerca di una soluzione di archiviazione cloud affidabile e ricca di funzionalità, questa è la tua occasione: pCloud, uno dei principali servizi di cloud storage al mondo, offre uno sconto incredibile del 65% sui suoi piani a vita da 500 GB e 2 TB di spazio.

Offerta irripetibile: sconti pazzeschi sui piani a vita

pCloud ha lanciato una promozione imperdibile, rendendo i suoi piani Premium a vita accessibili a tutti. Il piano Premium da 500 GB, normalmente a 299 euro, è ora disponibile a soli 199 euro con pagamento unico. Per chi necessita di spazio extra, il piano Premium Plus da 2 TB è scontato da 599 a 399 euro.

I piani Premium di pCloud non offrono solo spazio di archiviazione, ma anche una serie di funzionalità avanzate che rendono l’esperienza di gestione dei file più efficiente e sicura. Condividi file in modo rapido e semplice, gestisci la collaborazione in tempo reale e ottieni statistiche dettagliate sui tuoi link condivisi.

La tua sicurezza è la priorità: con pCloud hai crittografia TLS/SSL e crittografia 256-bit AES per tutti i file, assicurando la massima protezione per i tuoi dati sensibili. Grazie alle funzionalità di accesso e sincronizzazione di pCloud, avrai accesso a un’esperienza di utilizzo senza interruzioni su tutti i tuoi dispositivi: carica automaticamente le tue foto, accedi offline in modo selettivo e sincronizza automaticamente i tuoi file su diversi dispositivi.

La piattaforma cloud offre una gestione dei file all’avanguardia, con versioni file, recupero dati, caricamento remoto e anteprima di documenti online. Inoltre, con la funzionalità di backup da piattaforme come Dropbox, Facebook, OneDrive, Google Drive e Google Photos, puoi centralizzare tutto il tuo contenuto digitalmente importante in un’unica posizione sicura.

pCloud è così sicuro della qualità dei suoi servizi che offre una garanzia soddisfatti o rimborsati di 10 giorni. Approfitta dell’offerta al 65% di sconto sui piani Premium a vita di pCloud e archivia tutti i tuoi file con uno spazio senza abbonamenti né costi nascosti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.