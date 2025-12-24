pCloud, offerta con sconto sui piani Lifetime di cloud storage

pCloud propone cloud storage sicuro e trasparente con piani flessibili, opzione Lifetime, privacy svizzera, backup avanzati e strumenti di collaborazione pensati per utenti privati e professionisti.
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il 24 dic 2025
pCloud, offerta con sconto sui piani Lifetime di cloud storage

File da archiviare, dispositivi da sincronizzare, backup da gestire: per molti il cloud non è più un’opzione accessoria, ma un’infrastruttura essenziale. In questo contesto,  pCloud  sì propone come una delle soluzioni più solide e trasparenti del mercato, grazie a un modello che combina sicurezza, controllo dei dati e una gamma di piani pensati per esigenze diverse, inclusa l’opzione a vita con pagamento unico.

Scopri l’offerta di pCloud

Piani flessibili e prezzi definitivi

Uno degli elementi distintivi dell’offerta pCloud è la possibilità di accedere a piani mensili, annuali e a vita con sconti fino al 40%. Le opzioni disponibili coprono tre principali livelli di utilizzo:

  • Premium 500 GB a pagamento unico

  • Premium Plus 2 TB per archivi più strutturati

  • Ultra 10 TB pensato per professionisti e grandi volumi di dati

Tutti i piani Lifetime prevedono un’unica spesa iniziale, senza rinnovi né costi aggiuntivi nel tempo. I prezzi sono finali e includono una garanzia soddisfatti o rimborsati di 14 giorni, oltre a pagamenti protetti da crittografia SSL a 256 bit. È inoltre possibile effettuare un upgrade successivo a un piano di livello superiore, mantenendo la continuità del servizio.

Sicurezza e protezione dei dati

La gestione della sicurezza è uno dei pilastri dell’infrastruttura pCloud. I file vengono conservati in data center certificati e protetti dalle rigide leggi sulla privacy svizzere, un aspetto rilevante per chi cerca un’alternativa ai grandi provider extraeuropei. Le connessioni TLS/SSL e la crittografia AES a 256 bit garantiscono un livello di protezione elevato durante il trasferimento e l’archiviazione dei dati.

Sul fronte operativo, pCloud offre strumenti avanzati per il controllo dei file, come il versioning, che consente di recuperare versioni precedenti o file cancellati fino a 30 giorni prima, riducendo il rischio di perdite accidentali.

Collaborazione, media e accesso continuo

Oltre all’archiviazione, pCloud integra funzioni pensate per il lavoro collaborativo e la gestione dei contenuti multimediali. La condivisione avviene tramite link protetti da password, cartelle condivise e richieste di caricamento file, utili anche in contesti professionali. Il lettore multimediale integrato consente lo streaming diretto di musica e video, senza dover scaricare i file in locale.

L’accesso ai dati è garantito da qualsiasi dispositivo, con sincronizzazione automatica, backup della galleria mobile e possibilità di lavorare offline, sincronizzando i file in un secondo momento. Per conoscere l’offerta completa di pCloud clicca qui.

 

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Hosting PrestaShop con IONOS: lancia il tuo e-commerce GRATIS per un anno
Offerte

Hosting PrestaShop con IONOS: lancia il tuo e-commerce GRATIS per un anno
Hostinger lancia una maxi promo: fino al 75% di sconto sui piani hosting con AI
Offerte

Hostinger lancia una maxi promo: fino al 75% di sconto sui piani hosting con AI
Promo Feste Aruba: Sconto 60% su TUTTI i servizi (Domini e Hosting)
Offerte

Promo Feste Aruba: Sconto 60% su TUTTI i servizi (Domini e Hosting)
Con IONOS sognare non costa nulla: sito web in pochi clic gratis per 1 anno
Offerte

Con IONOS sognare non costa nulla: sito web in pochi clic gratis per 1 anno
Link copiato negli appunti