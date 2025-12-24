pCloud, offerta con sconto sui piani Lifetime di cloud storage

File da archiviare, dispositivi da sincronizzare, backup da gestire: per molti il cloud non è più un’opzione accessoria, ma un’infrastruttura essenziale. In questo contesto, pCloud sì propone come una delle soluzioni più solide e trasparenti del mercato, grazie a un modello che combina sicurezza, controllo dei dati e una gamma di piani pensati per esigenze diverse, inclusa l’opzione a vita con pagamento unico.

Piani flessibili e prezzi definitivi

Uno degli elementi distintivi dell’offerta pCloud è la possibilità di accedere a piani mensili, annuali e a vita con sconti fino al 40%. Le opzioni disponibili coprono tre principali livelli di utilizzo:

Premium 500 GB a pagamento unico

Premium Plus 2 TB per archivi più strutturati

Ultra 10 TB pensato per professionisti e grandi volumi di dati

Tutti i piani Lifetime prevedono un’unica spesa iniziale, senza rinnovi né costi aggiuntivi nel tempo. I prezzi sono finali e includono una garanzia soddisfatti o rimborsati di 14 giorni, oltre a pagamenti protetti da crittografia SSL a 256 bit. È inoltre possibile effettuare un upgrade successivo a un piano di livello superiore, mantenendo la continuità del servizio.

Sicurezza e protezione dei dati

La gestione della sicurezza è uno dei pilastri dell’infrastruttura pCloud. I file vengono conservati in data center certificati e protetti dalle rigide leggi sulla privacy svizzere, un aspetto rilevante per chi cerca un’alternativa ai grandi provider extraeuropei. Le connessioni TLS/SSL e la crittografia AES a 256 bit garantiscono un livello di protezione elevato durante il trasferimento e l’archiviazione dei dati.

Sul fronte operativo, pCloud offre strumenti avanzati per il controllo dei file, come il versioning, che consente di recuperare versioni precedenti o file cancellati fino a 30 giorni prima, riducendo il rischio di perdite accidentali.

Collaborazione, media e accesso continuo

Oltre all’archiviazione, pCloud integra funzioni pensate per il lavoro collaborativo e la gestione dei contenuti multimediali. La condivisione avviene tramite link protetti da password, cartelle condivise e richieste di caricamento file, utili anche in contesti professionali. Il lettore multimediale integrato consente lo streaming diretto di musica e video, senza dover scaricare i file in locale.

L’accesso ai dati è garantito da qualsiasi dispositivo, con sincronizzazione automatica, backup della galleria mobile e possibilità di lavorare offline, sincronizzando i file in un secondo momento. Per conoscere l’offerta completa di pCloud clicca qui.