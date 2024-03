pCloud, piani a vita scontati fino al 37%

Sei alla ricerca di uno storage cloud che unisce efficienza, sicurezza e convenienza? È il momento giusto per passare a pCloud. i tre piani a vita del servizio godono di uno sconto dal 33% al 37%. Nel prossimo paragrafo vedremo il dettaglio dell’offerta: la promozione, però, non durerà in eterno. Ti consigliamo, proprio per questo motivo, di coglierla al volo.

Il piano a vita da 500 Gb costa solo 199 Euro (il prezzo pieno è di 299 Euro per uno sconto del 33%); il piano a vita da 2 Tb costa 399 Euro anziché 599 Euro (per uno sconto del 33%), infine il piano a vita da 10 Tb (ideale per aziende e agenzie) costa 1190 Euro invece di 1890 Euro per uno sconto del 37%. Quest’ultimo è, in proporzione, il pacchetto più conveniente.

Sicurezza, flessibilità e convenienza: i vantaggi di pCloud

pCloud è un servizio di archiviazione cloud che offre numerosi vantaggi rispetto ai suoi concorrenti. Sicurezza, flessibilità e convenienza sono i tre principali benefici

Sicurezza: la tua privacy è garantita da crittografia AES a 256 bit, lo standard più sicuro disponibile, per proteggere i tuoi file. Zero-knowledge encryption, che significa che solo tu hai accesso ai tuoi dati. pCloud non ha la possibilità di decrittografare i tuoi file, nemmeno se lo volesse. Protezione contro le violazioni dei dati con backup multipli su server in diverse località geografiche. Flessibilità: pCloud ti offre la massima flessibilità per archiviare i tuoi file: archivia qualsiasi tipo di file, senza limiti di dimensione (foto, video, musica, documenti, software etc) può archiviare qualsiasi cosa; accedi ai tuoi file da qualsiasi dispositivo, ovunque tu sia. Computer, smartphone, tablet… pCloud è accessibile da qualsiasi dispositivo connesso a internet; condividi file e cartelle con altri utenti facilmente. Con pCloud puoi creare link per la condivisione o inviare inviti via email. Convenienza: offre piani di abbonamento flessibili per soddisfare le tue esigenze, Nessun costo nascosto o commissioni di transazione. pCloud è trasparente e onesto nei suoi prezzi.