pCloud: spazio cloud in offerta con sconti fino a 700€ sui piani a vita

pCloud è un servizio di archiviazione cloud pensato per chi cerca uno spazio sicuro e accessibile per i propri file, dai documenti ai contenuti multimediali. Oltre a offrire un accesso rapido e la possibilità di condividere i file in modo intuitivo, questo tool si distingue per i suoi piani a vita, che eliminano i costi di abbonamento mensile. Con le promozioni attuali, pCloud rende ancora più accessibile l’acquisto di spazio a lungo termine, grazie a sconti su tutti i piani, incluso il piano da 10 TB a un prezzo ridotto fino a 700 euro.

Le principali funzionalità di pCloud

pCloud offre una serie di funzionalità avanzate che lo rendono uno dei servizi di archiviazione cloud più completi. La sicurezza dei dati è garantita attraverso la crittografia lato client, che protegge i file sensibili prima ancora che lascino il dispositivo dell’utente. Questa crittografia consente di accedere ai file in totale sicurezza da qualunque dispositivo connesso.

Il servizio si distingue anche per l’integrazione con dispositivi esterni e la possibilità di utilizzare il cloud come un disco virtuale, risparmiando spazio sul dispositivo locale senza rinunciare all’accessibilità dei file. Inoltre, pCloud consente di eseguire backup automatici di altri servizi cloud, come Google Drive e Dropbox, consolidando tutti i dati in un unico spazio.

Grazie alle opzioni di condivisione, pCloud facilita la collaborazione tra utenti, offrendo link condivisibili e personalizzabili, con impostazioni avanzate di accesso. Anche la gestione dei file multimediali è semplificata, con funzioni specifiche per la riproduzione di musica e video direttamente nel cloud, rendendo pCloud ideale per chi desidera un’unica piattaforma dove archiviare, condividere e riprodurre i propri contenuti in modo sicuro e conveniente.

Detto questo, lo ribadiamo: tutti i piani pCloud premium sono in sconto, sia quelli individuali che famigliari. Per dare uno sguardo a tutte le promozioni attive vai sul sito di pCloud.