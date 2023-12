Peloton annuncia partnership con YouTube TV

All’inizio di questa settimana, Peloton ha annunciato una partnership con YouTube TV. Questa offrirà ai membri di All-Access la possibilità di trasmettere in streaming i propri contenuti preferiti. Come riportato sul comunicato ufficiale rilasciato da Peloton: “gli abbonati avranno accesso alla TV in diretta e on-demand da oltre 100 canali live, inclusi sport popolari e reti via cavo come ABC, CBS, NBC, FOX, ESPN, AMC, HGTV, TNT e altro tramite YouTube TV”. È importante notare che, poiché YouTube TV è un servizio di streaming a pagamento. I membri devono avere un abbonamento a YouTube TV per guardare i contenuti sul proprio computer, proprio come accade con NBA League Pass o Disney+. Gli utenti dovranno poi connettersi al proprio account YouTube TV esistente o registrarsi per sbloccare YouTube TV sulle proprie apparecchiature Peloton.

YouTube TV: la piattaforma di streaming arriva su tutti gli strumenti Peloton

Grazie alla partnership tra Peloton e YouTube TV, gli utenti possono guardare in streaming i loro contenuti televisivi preferiti da Peloton Bike, Peloton Row o Peloton Tread. Come ricorda la senior vice president of music and content partnerships di Peloton, Gwen Bethel Riley: “la nostra partnership con YouTube TV è una continuazione del nostro impegno per il fitness sempre e ovunque. Stiamo dando la possibilità ai nostri membri di dedicarsi a ciò che amano, come seguire il loro programma preferito o fare il tifo per la loro squadra di casa, per ispirarli nel loro percorso di fitness”.

Lo scorso novembre, Peloton Entertainment è stato rilasciato a livello globale. La piattaforma offre ai membri All-Access la possibilità di guardare in streaming l’NBA League Pass come parte del pacchetto di intrattenimento. A dicembre sono state poi integrate altre app di streaming (Netflix, HBO Max, Disney+, ecc.), precedentemente disponibili in fase beta. Tra queste vi è anche YouTube TV. L’azienda ricorda infine che, gli utenti che desiderano iscriversi a Peloton Entertainment, potranno accedere a YouTube TV solo tramite il proprio device Peloton.