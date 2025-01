Perché Cloudflare offre banda illimitata per i siti Web?

Cloudflare Pages è una piattaforma di hosting per applicazioni Web che consente agli sviluppatori di pubblicare il proprio codice direttamente da repository GitHub o di ospitarlo sui server di Cloudflare. È una soluzione progettata per semplificare il processo di distribuzione delle applicazioni, permettendo di erogare le pagine Web attraverso una rete globale composta da oltre 270 data center, garantendo così prestazioni elevate e affidabilità. In un altro articolo abbiamo visto come creare applicazioni Web serverless facendo leva (anche) su Cloudflare Pages.

Il principale punto di forza di Cloudflare Pages è il suo piano gratuito con banda illimitata. In un contesto in cui molti servizi limitano il traffico mensile gratuito a 100 GB o impongono restrizioni più severe, Cloudflare spicca per la sua generosità.

Come fa Cloudflare a offrire banda illimitata per l’hosting Web gratuito

Portandosi nella pagina ufficiale di Cloudflare Pages, quindi scorrendo fino a trovare i riferimenti ai piani disponibili, si ha conferma che per il profilo Free il provider statunitense offre “Unlimited bandwidth“. Questo significa che gli utenti non paganti non sono in alcun modo limitati per ciò che riguarda il volume di dati trasferibili in un senso o nell’altro.

Va detto che i siti statici, come quelli ospitati su Cloudflare Pages, sono incredibilmente leggeri e facili da servire. Le pagine web di piccole dimensioni e con pochi file non rappresentano un carico significativo per l’infrastruttura globale di Cloudflare. Grazie alla sua rete distribuita (CDN), che memorizza in cache i contenuti nei nodi più vicini agli utenti, Cloudflare riduce i costi di banda e ottimizza la distribuzione dei dati.

Offrendo un servizio gratuito e di qualità, Cloudflare costruisce una reputazione positiva tra sviluppatori e aziende. Gli utenti soddisfatti diventano ambasciatori del brand, contribuendo al marketing attraverso il passaparola e l’adozione aziendale su larga scala.

Il piano gratuito con banda illimitata di Pages è parte del modello freemium di Cloudflare, che punta a conquistare gli utenti offrendo un servizio eccellente a costo zero. Una volta abituati alla qualità e all’efficienza della piattaforma, gli utenti sono più propensi a scegliere Cloudflare per le soluzioni a pagamento, optando per i piani avanzati o per i prodotti di sicurezza destinati alle realtà aziendali.

I limiti degli altri servizi di hosting gratuiti

Nel panorama dell’hosting gratuito, molti provider adottano modelli con limiti di utilizzo.

GitHub Pages offre ad esempio fino a 100 GB di banda al mese, un’impostazione adatta ai siti personali che occasionalmente ottengono grande visibilità (si pensi a un “lancio” in evidenza su Reddit…). Nel caso di Netlify, il provider mette a disposizione 100 GB di banda gratuita senza specificare alcuna finestra temporale. Superata questa soglia, è richiesto un upgrade a pagamento.

AWS S3 richiede una carta di credito per coprire eventuali eccedenze. Tuttavia, va evidenziato come Amazon sia nota per la sua flessibilità in caso di errori accidentali. Si pensi alla vicenda di uno sviluppatore che ad aprile 2024 si era visto addebitare 1.200 euro per un bucket S3 completamente vuoto (importo poi completamente stornato da Amazon).

Questi limiti, sebbene adeguati per molti usi, mettono Cloudflare Pages in una posizione privilegiata, specialmente per chi desidera scalare senza sorprese in “bolletta”.

In ogni caso, Cloudflare certamente non offre hosting gratuito con banda illimitata per pura generosità: la scelta ponderata è parte di una strategia ben studiata. Il servizio non solo è sostenibile grazie all’efficienza tecnica, ma alimenta un ecosistema di utenti fidelizzati e promuove l’espansione della piattaforma globale Cloudflare.

Credit immagine in apertura: Cloudflare